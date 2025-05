Sergipe se destaca como terra de oportunidades com  empregabilidade

“Sergipe é uma terra de oportunidades”. A afirmação do governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, traduz o momento que vive o estado quando o assunto é geração de emprego e renda. Dados de pesquisas realizadas por instituições nacionais de renome comprovam a afirmação. Sergipe acaba de ser reconhecido no Prêmio Nacional de Inclusão Socioeconômica, ao conquistar o 1º lugar entre os estados com os melhores desempenhos no Índice Brasileiro de Empregabilidade e Mercado de Trabalho (Ibem Trabalho), elaborado pela FGV Social, um entre tantos marcos a serem comemorados neste 1º de maio, Dia Internacional do Trabalhador, quando Sergipe celebra avanços na inclusão produtiva e na geração de oportunidades.

O Governo de Sergipe tem colecionado conquistas importantes no fortalecimento das políticas públicas voltadas ao trabalho, à capacitação profissional e à redução das desigualdades sociais. O secretário de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, Jorge Teles, explica que, por meio de iniciativas integradas e inovadoras, o Estado vem promovendo a inclusão produtiva do povo local. “As políticas públicas de emprego e renda têm sido fundamentais para transformar a realidade de milhares de sergipanos. Iniciativas como o GO Sergipe, o Primeiro Emprego e o Qualifica Sergipe mostram que, com planejamento e investimento, é possível gerar oportunidades, reduzir desigualdades e fortalecer a economia local. Sergipe vive um novo tempo, e o trabalho digno é o caminho para um futuro mais justo e inclusivo”, destaca..

Um dos jovens que tiveram acesso a sua primeira oportunidade no mercado de trabalho por meio de programas do Governo de Sergipe é Gabriel da Cruz. Ele conquistou o seu primeiro emprego em uma grande rede de restaurantes por meio do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), setor vinculado à Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) e, hoje, já exerce função de liderança. “Assim que o NAT me apresentou a proposta de trabalho no Outback e me indicou para me inscrever para concorrer a uma vaga, fiquei muito feliz. A atendente do NAT me explicou todas as etapas e, assim que eu recebi a carta de contrato, foi uma felicidade imensa. Meu primeiro emprego, em um local em que eu almejava estar, foi um divisor de águas. E imaginar que, logo nesse início, eu iria me tornar treinador com seis meses de empresa foi muito gratificante. É um orgulho muito grande”, relata.

Recentemente, a intermediação de mão de obra promovida pelo NAT ganhou, com a tecnologia, um alcance muito maior. A plataforma GO Sergipe, ferramenta digital do núcleo, está transformando a forma como trabalhadores, empresas e empreendedores se conectam, facilitando o acesso a vagas de emprego e oportunidades de trabalho. Com a chegada da plataforma GO Sergipe, o NAT, agora, tem um atendimento “Fi-gital”, que reúne a estrutura física à ferramenta digital para atender cada vez melhor o seu público, e o Governo tem se empenhado para levar este conceito de atendimento para interior do estado, utilizando a sua estrutura itinerante com o ônibus do GO. Desde o seu lançamento, em 19 de março, a plataforma já contabiliza mais de 10 mil trabalhadores cadastrados, mais de 200 empresas ofertando vagas e mais de 1.100 vagas ofertadas em cerca de 15 municípios, alcançando tanto a capital quanto o interior do estado.

Qualificação profissional

Outro destaque é o Programa Primeiro Emprego (PPE), voltado para a inserção de jovens entre 18 e 29 anos no mercado de trabalho. Ao todo, foram disponibilizadas 1.890 vagas, com dezenas de turmas já formadas. Até o momento, 80 jovens foram contratados em cinco municípios, comprovando que, quando oportunidades se concretizam, os jovens sergipanos demonstram grande capacidade de crescimento e contribuição para a economia local.

Entre os jovens que conquistaram a primeira oportunidade no mercado de trabalho, por meio do Primeiro Emprego, está Willyana Rakel Santos, de 20 anos. Ela atua como auxiliar na área de Recursos Humanos da MPK Contabilidade e conheceu o PPE por meio do perfil da Seteem na rede social. Assim que surgiu a oportunidade, se inscreveu para concorrer a uma vaga. Agora, o foco é continuar investindo seus estudos, por meio do emprego que conquistou. “O PPE foi extremamente importante porque, jovens, precisamos de experiência para entrar no mercado de trabalho. Foi por meio do programa que estou conquistando independência, primeiramente financeira. Consigo investir nos meus estudos e contribuo para a empresa que estou hoje. Por intermédio do Programa Primeiro Emprego, estou fazendo a base dos meus estudos. Tenho o plano de começar uma faculdade e é por meio dessa porta que o Governo abriu que esse sonho será possível”, comemora.

O Qualifica Sergipe, um amplo programa de capacitação profissional que oferece cursos alinhados às demandas reais do mercado, também vem abrindo portas para novas oportunidades a milhares de sergipanos. Com mais de 3 mil pessoas matriculadas em 27 municípios, o programa tem se destacado pela eficiência em formar profissionais aptos a atender os setores produtivos de cada região sergipana.

No povoado Nova Descoberta, em Boquim, Claudio Lima está participando do curso de trator agrícola, ofertado pelo Qualifica Sergipe, em parceria com o Sest Senat e a prefeitura do município. Para ele, esta é uma oportunidade que vai trazer um diferencial para o seu currículo. “É muito gratificante participar desse curso porque já tenho experiência na área, mas não tenho curso profissionalizante, e isso traz dificuldade para arrumar emprego, pois as empresas exigem o curso. Temos que abraçar e agradecer essa oportunidade que o Governo do Estado vem oferecendo”, frisa.

A expectativa é que o Governo de Sergipe amplie ainda mais a atuação dos programas Primeiro Emprego e Qualifica Sergipe, chegando a oferecer, até o final de 2026, mais de 22 mil vagas de qualificação profissional. Essas ações reafirmam o compromisso do Governo com a valorização do trabalhador e a construção de um futuro com mais equidade, oportunidades e desenvolvimento sustentável.

As ações implementadas se alinham diretamente a diversos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU, em especial ao ODS 1 (Erradicação da Pobreza), ODS 4 (Educação de Qualidade), ODS 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico) e ODS 10 (Redução das Desigualdades). Ao promover políticas públicas integradas que incentivam a capacitação profissional, a geração de emprego e renda, e a inclusão produtiva, o Estado reforça seu compromisso com um desenvolvimento mais justo, inclusivo e sustentável. Sergipe se consolida, assim, como um exemplo de como investimentos planejados e bem executados podem transformar realidades e criar oportunidades concretas para milhares de cidadãos.

Resultados concretizados

O estado vem se destacando nacionalmente pelos avanços consistentes na geração de emprego e na melhoria da renda da população. Segundo dados do IBGE, a renda média domiciliar em Sergipe cresceu 21% recentemente, a segunda maior alta do país, refletindo os efeitos positivos da recuperação econômica e das políticas públicas voltadas ao bem-estar das famílias.

Esse cenário é reforçado pelos números da FGV Social, que apontam um aumento de 32,47% na renda proveniente do trabalho, o maior crescimento entre todos os estados brasileiros, dado este que rendeu a Sergipe uma homenagem no Prêmio Nacional de Inclusão Socioeconômica. O impulso vem da atração de novos investimentos – a exemplo da chegada da grande rede supermercadista Atakarejo, com um investimento total estimado em R$ 700 milhões –, e também da expansão de oportunidades e da geração de empregos em setores estratégicos.

Esse dinamismo também impactou diretamente o mercado de trabalho. Sergipe encerrou o último trimestre de 2024 com a menor taxa de desemprego de sua história, 8,4%, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad). Além disso, o estado alcançou, no ano passado, um recorde no número de empregos formais, com mais de 344 mil postos ativos, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, o maior estoque de empregos da história. Esses indicadores comprovam que as ações implementadas estão promovendo uma transformação concreta na vida da população, fortalecendo a economia e ampliando as perspectivas de desenvolvimento sustentável.

Foto: Igor Matias