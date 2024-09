Sergipe se destaca na Feira de Turismo Avirrp 2024

Sergipe foi destaque em mais uma participação na Feira de Turismo da Associação das Agências de Viagem de Ribeirão Preto e Região (Avirrp). Na edição de 2024, um moderno estande do estado com 24 metros quadrados foi bastante elogiado por agentes de viagens e demais visitantes. O evento promovido pela Avirrp foi realizado na sexta-feira, 30, e segue até este sábado, 31, no Taiwan Centro de Eventos, em Ribeirão Preto, São Paulo, que recebeu cerca de 5 mil pessoas.

No espaço projetado pelo Instituto Banese, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH/SE), caprichou na demonstração de sergipanidade ao expor os inúmeros atrativos turísticos do estado. Misturando elementos artesanais e tecnologia com telão de LED, o estande surpreendeu e atraiu muita gente que foi em busca de saber mais sobre Sergipe, cujas belezas naturais, manifestações culturais e gastronomia típica o tornam um destino turístico diferenciado e aconchegante. Ali, os visitantes receberam material promocional gráfico sobre os roteiros turísticos e também degustaram amendoim cozido, Patrimônio Imaterial de Sergipe.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, explicou que, nesta edição, o foco foi promover o destino Sergipe para a alta temporada, além de divulgar os eventos Vila do Natal Iluminado, que acontecerá em dezembro, na Orla da Atalaia, em Aracaju, e o Verão Sergipe, que começa em fevereiro e abrange apresentações musicais, culturais e esportivas em diversos municípios do interior do estado.

“É um orgulho muito grande para nós que fazemos a Setur divulgar toda a diversidade turística que há em nosso estado num evento deste porte. Conversamos com agentes de turismo, tivemos reuniões de negócios, tudo para consolidar Sergipe na prateleira do mercado turístico como destino forte e que vai atrair cada vez mais turistas. Desse modo, como sempre falo e que é premissa do nosso governador Fábio Mitidieri, queremos gerar mais empregos e renda”, declarou.

Polo emissivo

Vale ressaltar que a importância de Sergipe participar da 26ª Feira de Turismo Avirrp se reforça com uma informação bastante relevante: Ribeiro Preto é o segundo maior polo emissivo do Brasil para o Nordeste, ficando atrás apenas da Grande São Paulo. É o que afirmou o presidente da Avirrp, Antonio Sergio Ignacio. Ele destacou, também, que Sergipe é um destino importante para a região de Ribeirão Preto e para todo o trade que participa da feira. “Sergipe é um estado interessante, acolhedor, de turismo riquíssimo e que o ribeirão-pretano gosta. Os clientes da minha agência gostam de estar em Sergipe. O estado é sempre bem-vindo na Avirrp, porque é muito importante como destino no Nordeste”, avaliou.

Ao visitar o espaço sergipano, a agente de viagens Karina Ilana, da Gryphos Viagens e que é de Ribeirão Preto, confirmou o que o presidente da Avirrp destacou. E ela foi só elogios ao ambiente. “Eu achei o estande de Sergipe muito bom, muito top. A estrutura, a recepção, os cartões-postais… Maravilhoso! Muito bom!”, disse, cheia de entusiasmo.

Quem também se encantou pelo estande de Sergipe foi a profissional de Marketing Daniela Oliveira, de Barretos (SP), ‘Capital do Rodeio’, como ela mesma salientou. Atendendo a um convite para conhecer a feira, ela não resistiu à beleza do espaço sergipano e, afirmou, simplesmente adorou. Também destacou como a equipe da Setur foi atenciosa e que estava devidamente munida com material promocional de Sergipe para “dar uma estudada”.“Amei a história que me contaram sobre Sergipe – que eu não conhecia – sobre as praias mais lindas do mundo, o Cânion de Xingó, a Rota do Cangaço [esses dois roteiros são em Canindé do São Francisco], as cachoeiras, o artesanato local. Falaram que as rendas são maravilhosas. Eu adoro renda. Estou louca para conhecer. Então, se der tudo certo, no próximo verão, quero conhecer Sergipe sim”, assegurou.