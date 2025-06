Sergipe se firma como referência no badminton e parabadminton com evento regional em Aracaju

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), a Federação Sergipana de Badminton e a Confederação Brasileira de Badminton (CBBd), realizam o Campeonato Regional de Badminton e Parabadminton. O evento acontece no Ginásio Constâncio Vieira, em Aracaju, e se encerrará neste domingo, 22. A entrada é gratuita e a programação é aberta ao público, das 9h às 19h.

O torneio reúne 209 atletas de sete estados brasileiros: Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Amapá, São Paulo e Goiás, estes dois últimos convidados fora da regional, conforme previsto nas regras da modalidade parabadminton. Sergipe será o grande protagonista da competição, com 116 atletas inscritos, incluindo 20 paratletas, reforçando o compromisso do Governo do Estado com o desporto inclusivo e de alto rendimento.

Entre os destaques locais estão Renysson Marley e Maria Stella, ambos campeões dos Jogos da Juventude 2024, além das paratletas Maria Gilda e Brenda Santos, medalhistas no último Campeonato Sul-americano de Parabadminton, ressaltando o protagonismo sergipano na modalidade adaptada.

A competição será classificatória para o Campeonato Brasileiro TOP16, que também vai ocorrer em Sergipe, no mês de setembro, consolidando o estado como sede estratégica do calendário nacional do badminton. Os atletas que se destacarem nesta etapa garantirão vaga no Campeonato Sul-americano de 2025. Trata-se de uma oportunidade única para o público local acompanhar de perto os talentos que podem brilhar em competições internacionais.

A secretária da Seel, Mariana Dantas, destacou o crescimento contínuo do badminton e parabadminton em Sergipe. “O nosso estado tem se consolidado como referência nessas modalidades, não apenas em Aracaju, mas também em diversos municípios do interior. Já realizamos mais de cinco grandes eventos nos últimos anos e, em setembro, seremos sede do Campeonato Brasileiro, o que reafirma a nossa força e o potencial sergipano no cenário nacional. Esse resultado é fruto do trabalho sério que vem sendo desenvolvido nas escolas públicas e projetos sociais, com professores dedicados que têm feito um trabalho exemplar na base, despertando o interesse e o talento de crianças e jovens para o esporte”, afirmou.

Foto: Ascom/Seel