Sergipe se prepara para mais uma edição histórica do ‘IRONMAN 70.3’

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (SEEL), está finalizando os preparativos para receber mais uma edição do ‘IRONMAN 70.3’, um dos maiores eventos esportivos do mundo, que movimenta a economia, atrai turistas e projeta o estado internacionalmente. Para sediar uma competição dessa magnitude, diversos órgãos estaduais atuam de forma integrada em uma ampla operação de infraestrutura, mobilidade, segurança e atendimento ao público. As vias que compõem o percurso da prova receberam melhorias importantes, benfeitorias que não atendem apenas ao evento, mas deixam um legado direto para a população, que passa a contar com vias mais seguras e estruturadas para o uso diário.

A secretária do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, destaca o orgulho do estado em receber novamente o IRONMAN e reforça o caráter humano e coletivo da operação. “Sergipe recebe o IRONMAN com alegria. Mais do que sediar um grande evento, estamos acolhendo atletas de diversas partes do mundo e mostrando o melhor do nosso estado. As melhorias feitas ficam como legado para a população, e todo o planejamento de trânsito e segurança foi pensado com muito carinho. Convidamos os sergipanos a irem às ruas, vibrar, torcer e fazer parte dessa festa linda do esporte”, afirma.

Entre os nomes que simbolizam o orgulho de ver Sergipe sediando o IRONMAN é Bonieck Clemente, triatleta sergipano, cinco vezes competidor do Mundial de Kona e campeão geral amador do Ironman em 2014, um dos maiores feitos já conquistados por um atleta do estado no cenário internacional. Referência no triathlon sergipano, Bonieck destaca a importância do evento para a comunidade esportiva e para o desenvolvimento de novos talentos. “O IRONMAN mudou minha vida e me levou a lugares que eu jamais imaginei. Competir em Kona cinco vezes e ser campeão geral amador em 2014 foram conquistas que nasceram da vontade de vencer e melhorar cada vez mais. Ver uma prova desse nível acontecendo aqui mais um ano é grandioso. É uma chance única para inspirar novos atletas e mostrar ao país a força do esporte no nosso estado. Quero ver o povo nas ruas, vibrando e vivendo essa energia incrível”, ressalta.

O Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária (DER) destaca que os ajustes nas vias trazem segurança para os atletas e também melhoram o deslocamento de quem vive e trabalha nas regiões afetadas. A Defesa Civil de Sergipe informa que está atuando de forma preventiva e integrada para garantir que todos os trechos estejam seguros e aptos a receber a competição. Já a Secretaria de Segurança Pública (SSP) reforça que as interdições temporárias são essenciais para a integridade de todos e que equipes estarão distribuídas em pontos estratégicos para orientar motoristas e apoiar toda a operação. O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe destaca que equipes treinadas atuarão em terra e no mar, prontas para intervir com rapidez e eficiência sempre que necessário.

“São muitos profissionais mobilizados para assegurar a tranquilidade do público e dos competidores. O planejamento para este ano envolve circulação, resposta rápida, monitoramento e apoio em todas as frentes. Para isso, disponibilizaremos viaturas, motocicletas, ônibus e oficiais em todo o percurso. O IRONMAN 70.3 exige uma grande operação e Sergipe está preparada’’, declara o tenente coronel Cruz, da Polícia Militar.

Os órgãos da saúde também desempenham um papel fundamental na realização do IRONMAN em Sergipe. A Secretaria de Estado da Saúde (SES) mobilizou equipes, ambulâncias, pontos de atendimento e profissionais preparados para atuar em qualquer eventualidade durante a competição. Além do suporte emergencial, a operação inclui monitoramento constante das áreas de prova, atuação integrada com o Corpo de Bombeiros, SAMU e protocolos de resposta rápida para garantir que atletas, espectadores e trabalhadores tenham segurança total. A SES destaca que esse esforço extraordinário reflete o compromisso do Governo do Estado com o bem-estar de todos e reforça a importância de um trabalho conjunto para acolher um evento dessa dimensão.

Fechamento das vias no dia 30 de novembro

Para garantir a segurança dos atletas, dos profissionais envolvidos e dos cidadãos, será realizada uma operação especial de trânsito no domingo, 30 de novembro de 2025. A entrada da Praia da Caueira ficará fechada das 3h às 10h, mesmo horário em que estará interditado o trecho entre o Posto Policial e o Atracadouro, na SE-100. Da ponte do Atracadouro até o Mercadinho Passeo, o trânsito será interrompido das 4h às 10h30, e desse ponto até o Viral haverá fechamento no mesmo horário, mas com trânsito compartilhado para moradores e serviços essenciais. Do Viral até a primeira rotatória próxima a um prédio, o bloqueio também contará com compartilhamento, das 4h às 11h.

Na Zona Sul de Aracaju, o trecho entre a rotatória do Prédio e a Cinelândia ficará fechado das 4h às 12h30, assim como o percurso entre a Cinelândia e o Hotel SESC. Já do SESC até o Farol da Orla, o fechamento começa à meia-noite do dia 29 e segue até 14h30 do dia 30, garantindo total segurança para a etapa de ciclismo. Na região da Atalaia e Parque dos Cajueiros, o trânsito ficará bloqueado no lado do mangue, entre o Terminal da Atalaia e a obra após o Parque dos Cajueiros, das 4h30 às 10h30. Além disso, a Avenida Tancredo Neves até a Rodoviária terá trânsito compartilhado nos dois sentidos, com duas faixas destinadas às bicicletas e uma para os veículos, das 4h45 às 10h30. Todos os trechos interditados até 10h30 deverão estar totalmente liberados até 12h, e os órgãos responsáveis orientam que motoristas utilizem rotas alternativas e redobrem a atenção.

O Governo de Sergipe reforça que o IRONMAN 70.3 é um momento especial para o estado e simboliza não apenas a competição, mas a força, o acolhimento e a alegria do povo sergipano. Com as ruas preparadas e equipes mobilizadas, o convite está feito: a população é chamada a torcer, incentivar os atletas e mostrar ao mundo a energia única de Sergipe.

Foto: Ascom Seel