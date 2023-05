No próximo final de semana, dias 27 e 28 de maio, Sergipe será a casa do judô nacional e sediará disputas individuais e por equipes no CBI Aberto Nacional de Judô Sub-23.

O campeonato é uma realização da Confederação Brasileira de Judô, com o apoio do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer, e acontecerá no Ginásio de Esportes Constâncio Vieira, em Aracaju.

Por Sheila Dias