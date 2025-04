Sergipe se torna palco do surfe brasileiro com o Abaís Surf Festival

O Governo do Estado de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (SEEL), tem desempenhado um papel fundamental no fortalecimento do surfe nacional, apoiando a realização da 2ª etapa do CBSurf Master Tour, Longboard e SUP Surf 2025. O evento, denominada nesta etapa como Abaís Surf Festival, acontecerá entre os dias 7 e 13 de abril, na Praia do Abaís, no município de Estância (SE), pela primeira vez, e contará com mais de 200 atletas, incluindo campeões mundiais, nacionais e ídolos do esporte.

O Abaís Surf Festival, distribuirá uma premiação total de R$ 210 mil (R$ 70 mil por categoria) e também conta com o apoio da Prefeitura de Estância. A parceria entre o governo estadual e municipal tem sido essencial para impulsionar o surfe e o turismo esportivo na região. “O apoio ao surfe faz parte da nossa estratégia de fortalecimento dos esportes no estado. Receber uma etapa do CBSurf Master Tour, Longboard e SUP Surf é uma grande conquista para Sergipe, valorizando nossos atletas, incentivando a prática esportiva e movimentando a economia local. Estamos muito felizes em contribuir para essa grande celebração do surfe brasileiro”, destaca a secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas.

A etapa de Estância chega logo após o sucesso da abertura do circuito em Saquarema (RJ). Com o ritmo intenso de competição, os atletas chegam a Sergipe motivados para consolidar a liderança ou buscar reabilitação no ranking. Entre os destaques, estão o cearense Fábio Silva, integrante da elite mundial de 1997, que venceu a categoria Master 50+ em Saquarema, e a pernambucana Atalanta Batista, campeã brasileira e sul-americana, que busca melhorar seu desempenho nesta etapa.

A Praia do Abaís oferece condições ideais para a realização do evento, com infraestrutura preparada para receber atletas e público. A competição será transmitida ao vivo pelo canal CBSurfPLAY no YouTube e no site oficial da CBSurf, além de cobertura pelo Instagram @cbsurfoficial e @esporte.sergipe.

O evento reforça a presença da CBSurf no estado de Sergipe, que recebe competições da entidade pelo quarto ano consecutivo. O presidente da CBSurf, Teco Padaratz, destacou a importância do apoio local. “Já é o quarto ano seguido que realizamos eventos no estado de Sergipe. Agradecemos demais a força local e à secretária Mariana Dantas, que sempre foi a nossa madrinha”, frisa.

Foto: Rodrigo Capote

