SERGIPE SEDIA CLASSIFICATÓRIA NACIONAL DO CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES SUB-17 MASCULINO DE VOLEIBOL

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), em parceria com a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), realiza até 12 de outubro, no Ginásio Constâncio Vieira, o Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-17 Masculino, Classificatória Acesso A de Voleibol. A competição conta com a presença de 12 equipes de nove estados, totalizando 182 atletas, 26 integrantes de comissão técnica e um representante da CBV. A APCEF-SE será a única equipe sergipana na disputa.

Estão confirmados os clubes: APCEF-SE (SE), Desportivo (RN), Recife Vôlei (PE), Nosso Clube Vitaliza (PE), Associação Balneário Camboriú de Voleibol (SC), Academia do Vôlei (MG), Associação Atlética Nilton Lins (AM), Brasília Vôlei Esporte Clube (DF), Bento Vôlei (RS), Tuna Luso Brasileira (PA), Iate Clube de Brasília (DF), Montes Claros (MG) e Atlético Rio Negro (AM).

De acordo com a secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, a realização do evento representa um marco para o desenvolvimento esportivo em Sergipe. “Receber uma competição nacional dessa importância reafirma o compromisso do Governo de Sergipe em transformar o Estado em referência esportiva. O voleibol é uma modalidade que desperta paixão, revela talentos e forma cidadãos, e é uma alegria ver Sergipe como sede de um torneio que reúne jovens de todo o Brasil’’.

O representante da Confederação Brasileira de Voleibol, Marcus Tondato, destacou a relevância da classificatória.“O Campeonato Brasileiro Interclubes é um dos principais pilares da formação de atletas no país. Ver Sergipe sediando esta etapa mostra a força do esporte na região e abre novas oportunidades para que clubes e atletas possam crescer e se consolidar no cenário nacional”.

Já o gerente de esportes da APCEF-SE, Kleber Quintela, reforçou o significado da participação sergipana. “É uma honra para a APCEF-SE ser a representante de Sergipe em uma competição desse porte. Vamos competir com determinação, mas, acima de tudo, estamos orgulhosos de dar visibilidade ao voleibol sergipano e mostrar que temos potencial para crescer ainda mais”.

