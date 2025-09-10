Sergipe sedia dois campeonatos brasileiros e projeta impacto esportivo e econômico

A partir desta quarta-feira, 10, Sergipe recebe dois grandes eventos esportivos de alcance nacional: o Super Campeonato Brasileiro de Taekwondo e a 3° Etapa do Circuito Nacional de Badminton – TOP16. Com entrada gratuita, as competições reforçam o potencial do estado como destino de turismo esportivo e evidenciam o compromisso do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), em apoiar e investir no esporte.

Para a secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, o impacto vai muito além das quadras e tatames. “O esporte é uma engrenagem que movimenta toda uma rede, fomenta a economia, fortalece o turismo, incentiva a prática esportiva e inspira a juventude. Sergipe tem mostrado que é capaz de receber grandes eventos, com estrutura e organização. Estamos muito felizes em ver nosso estado respirando esporte e, ao mesmo tempo, gerando oportunidades para atletas, profissionais e para o setor econômico”, frisou.

De 10 a 14 de setembro, o Ginásio de Esportes Constâncio Vieira recebe cerca de 400 atletas de 18 estados brasileiros para o Circuito Nacional de Badminton, competição que reúne os 16 melhores do país, entre as categorias sub-11 e sub-23. Entre eles, 38 atletas sergipanos que buscam pontos preciosos para o Campeonato Sul-Americano da modalidade. A cerimônia oficial de abertura do torneio acontece no dia 12 de setembro, às 10h, e promete dar ainda mais brilho ao evento realizado pela Confederação Brasileira de Badminton (CBBd), em parceria com o Governo de Sergipe e a Federação Sergipana de Badminton (FSBd).

Entre os destaques da casa está o jovem Renysson Marley, atleta do Clube Move e estudante do Colégio Estadual Ivo do Prado, instituição que se tornou referência na formação de talentos esportivos. Bolsista do programa Bolsa Atleta Sergipe, ele ressaltou a expectativa de competir em casa. “Representar meu estado em uma competição desse nível é muito especial. Estou treinando bastante e vou lutar para trazer mais medalhas para Sergipe. É uma oportunidade única de mostrar que nosso trabalho vem dando resultado”, destacou.

Paralelamente, o Super Campeonato Brasileiro de Taekwondo traz ao estado mais de dois mil atletas inscritos, vindos das 27 unidades federativas do país. Só de Sergipe, serão 50 competidores. As disputas acontecem no Centro de Convenções AM Malls, de 11 a 14 de setembro, com programação das 7h às 20h e estrutura completa de praça de alimentação e serviços para atletas e público.

Segundo o presidente da Federação Sergipana de Taekwondo, mestre Paulo, esta será a maior edição já realizada no Brasil. “Estamos falando do campeonato com o maior número de inscritos da história. Só de atletas são mais de dois mil, com os acompanhantes, técnicos e familiares, e a expectativa é de que entre 3 e 4 mil pessoas estejam em Aracaju durante esses dias para o evento. Isso movimenta a rede hoteleira, o comércio e os restaurantes. A cidade praticamente está com a capacidade de hospedagem esgotada. É muito bom ver essa parceria entre nossa Federação, a Confederação e o Governo do Estado. O governador sempre foi muito solícito conosco e a secretária Mariana Dantas também tem dado todo apoio para que o evento seja um sucesso”, afirmou.

Foto: Erick O’Hara