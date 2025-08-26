SERGIPE SEDIA ENCONTRO DO CONSÓRCIO NORDESTE COM O FOCO NO FORTALECIMENTO DO ESPORTE REGIONAL

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), será o anfitrião de mais uma importante agenda de integração regional. Na quinta-feira, dia 28, a capital sergipana receberá, no Palácio dos Despachos, a reunião do Consórcio Nordeste na área do Esporte, com a presença confirmada dos secretários e secretárias dos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte. O Consórcio também convidou o presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Marco La Porta, para estar presente, com o intuito de apresentar possibilidades de crescimento do esporte olímpico na região.

O encontro visa fortalecer as políticas públicas esportivas no território, ampliar o intercâmbio de experiências e consolidar o Nordeste como um bloco coeso e estratégico para o desenvolvimento do esporte brasileiro. Com investimentos contínuos, estrutura de ponta e a realização de grandes eventos, o Nordeste se posiciona como um celeiro de talentos e um polo de referência para o país.

Sergipe, estado anfitrião, tem se destacado nacionalmente por sua política esportiva inclusiva, eficiente e moderna. O estado é sede do Centro Nacional de Treinamento de Ginástica Rítmica e, também, é reconhecido por atrair competições de alto nível e grande público. Eventos de porte nacional, como Jogos da Juventude, Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), Ironman e Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia têm consolidado Sergipe como um destino esportivo.

Para a secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, o encontro representa uma oportunidade ímpar para consolidar o protagonismo do Nordeste. “O esporte tem uma força extraordinária em nossa região. Nossos estados estão entre os maiores formadores de atletas do Brasil e têm desenvolvido políticas inovadoras desde a base ao alto rendimento. Receber os gestores dos nove estados, aqui em Sergipe, é motivo de orgulho e reforça nosso compromisso com uma gestão pública eficiente, que acredita no esporte como ferramenta de transformação social”, destaca.

A realização do Consórcio Nordeste em Sergipe reforça a posição do estado como centro articulador de políticas públicas esportivas e impulsiona a cooperação federativa entre os entes estaduais. A pauta da reunião incluirá temas como infraestrutura esportiva, formação de atletas, financiamento de programas, integração entre secretarias e o fortalecimento da representatividade nordestina em instâncias nacionais do esporte.

Além da presença do presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Marco Antônio La Porta, o evento contará, também, com a presença de Ricardo Resende, da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), logo após a realização do Mundial de ginástica rítmica, no Rio de Janeiro, e do ex-secretário nacional de Esporte Educacional e atual secretário especial de Planejamento, Orçamento e Inovação de Sergipe, Júlio Filgueira.

A programação prevê debates sobre a atração de grandes eventos esportivos, a Copa Rainha Marta, a agenda da Finep e o alinhamento para a reunião com o COB, reforçando o papel do Nordeste como protagonista no desenvolvimento do esporte nacional.

Programação do evento

8h30 – Receptivo e credenciamento

9h – Abertura oficial com Júlio Filgueira

9h30 – Pauta do Consórcio:

Atração de eventos

Copa Rainha Marta

Agenda Finep

Alinhamento para reunião com o COB

12h – Almoço

13h30 – Visita ao CT de Ginástica

14h – Retorno à reunião

14h30 – Ricardo Resende (CBG)

15h – Marco Antônio La Porta (COB)

16h – Encerramento da reunião do Consórcio

16h30 – Visita ao CT de Tênis

Local: Palácio dos Despachos, Av. Adélia Franco, 3305, Grageru, 3° andar – Aracaju/SE

