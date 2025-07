Sergipe sedia etapa nacional do JEBS Sub-18 de Futsal Feminino com participação de 21 estados

Entre os dias 29 de julho e 3 de agosto, Sergipe será palco de mais uma grande competição do esporte escolar brasileiro: o JEBS Sub-18 de Futsal Feminino, promovido pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) em parceria com o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer de Sergipe (Seel).

A chegada das delegações está prevista para o dia 28 de julho, totalizando 500 atletas e chefes de delegação. Estarão presentes representantes de 21 estados e do Distrito Federal, incluindo Acre, Rondônia, Amazonas, Distrito Federal, Maranhão, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Amapá, Piauí, Roraima, Mato Grosso do Sul, Goiás, Pará, São Paulo, Santa Catarina, Tocantins e Ceará.

Gratuita, a competição será realizada no Ginásio Constâncio Vieira, quadra do Colégio Portela e Geraldão, em Aracaju. O torneio integra os Jogos Escolares Brasileiros (JEBS), evento que tem como objetivo fomentar o esporte de base, promover intercâmbio entre jovens de diferentes regiões e revelar novos talentos.

A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, destacou a importância do evento para Sergipe. “Receber o JEBS Sub-18 de Futsal Feminino é uma grande honra para Sergipe. Estamos muito felizes em acolher atletas de tantas regiões do país e reafirmar nosso compromisso com o desenvolvimento do esporte escolar. Esse evento também movimenta a economia local e fortalece nossa vocação como estado anfitrião de grandes competições.”

O presidente da CBDE, Antônio Hora Filho, também celebrou a realização da etapa nacional em solo sergipano. “É sempre uma satisfação voltar a Sergipe com um evento da CBDE. O estado tem demonstrado total capacidade de organização e acolhimento. O futsal feminino escolar ganha cada vez mais força, e momentos como este são essenciais para valorizar nossas jovens atletas”, ressaltou.

A programação da competição começa no dia 29 de julho, com a cerimônia de abertura e os primeiros jogos da fase classificatória, que seguem até o dia 1º de agosto. As quartas de final serão disputadas no dia 2, e as semifinais e finais acontecem no dia 3 de agosto, encerrando o evento com a premiação das equipes vencedoras.

Foto: Ascom/Seel