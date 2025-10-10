Sergipe sedia lançamento da retomada da Estatística Pesqueira no Brasil

Nesta quinta-feira, 9, Sergipe sediou o anúncio da retomada da Estatística Pesqueira no Brasil. O lançamento aconteceu durante evento realizado no auditório do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), em Aracaju, e contou com a presença do ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula. Também participaram autoridades estaduais, incluindo o secretário executivo da Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri), Otávio Sobral, representante do secretário titular da pasta, Zeca Ramos da Silva, e o secretário de Estado da Casa Civil, Jorge Araújo Filho, que representou o governador Fábio Mitidieri.

O secretário executivo da Seagri parabenizou o ministro André de Paula pela retomada da pesquisa no setor pesqueiro brasileiro. “Uma iniciativa de extrema importância para o Brasil e, em especial, para o estado de Sergipe, onde a pesca e a aquicultura representam uma parcela significativa da nossa economia, impactando diretamente na geração de emprego, renda e na segurança alimentar para milhares de famílias sergipanas”, afirmou. Otávio Sobral sublinhou, ainda, que a retomada da pesquisa e da coleta de dados estatísticos vai capacitar o estado no desenvolvimento de políticas públicas de ordenamento, com regulamentações e subsídios adequados.

O representante do Governo Federal observou que Sergipe foi o estado escolhido para o lançamento nacional devido à atuação de referência da Universidade Federal de Sergipe (UFS) em pesquisa na área, além de contar com uma equipe multidisciplinar e de destaque em estatística pesqueira, entre as universidades federais do país. “Além de permitir um planejamento econômico e comercial mais eficiente, envolvendo desde a infraestrutura portuária, até os centros de beneficiamento e os sistemas de transporte, contribuindo de forma decisiva para o fortalecimento da cadeia produtiva do pescado em Sergipe”, afirmou.

Durante o evento, André de Paula ressaltou a importância do estudo, após uma lacuna de 15 anos, reconheceu o trabalho realizado pelos pesquisadores da UFS. “Hoje, temos dados confiáveis e que são fruto de um trabalho muito sério, inclusive esse evento, que é nacional e está ocorrendo aqui, em Sergipe, como uma homenagem e reconhecimento à UFS, que contribuiu de forma direta e muito competente para que a gente tivesse esse sonho realizado”, destacou.

De acordo com ele, o setor da Pesca e Aquicultura vive um bom momento no país, com o lançamento, em Brasília, da 7ª edição do Anuário da Aquicultura no Brasil, que teve início nesta semana. “Um documento muito importante, que se soma ao que estamos fazendo hoje aqui, com a retomada da Estatística Pesqueira e que traz de volta a luz de uma gestão séria, eficiente e precisa, para tocar as políticas públicas do setor”, frisou.

Principais produtos

A Secretária Nacional de Registro, Monitoramento e Pesquisa, Carolina Dória, detalhou os produtos apresentados durante o evento, como o Boletim da Estatística Pesqueira e Aquícola, referente aos anos de 2023 e 2024 e o Painel Unificado da Estatística Pesqueira e Aquícola. Ela também apresentou os princípios e diretrizes do Plano Nacional de Monitoramento e Estatística Pesqueira. “Essa retomada marca o fim de um longo período de apagão estatístico e o início de uma nova fase, baseada em dados históricos, transparentes e confiáveis, que são o alicerce da política nacional e que vão fortalecer a gestão do setor pesqueiro e aquícola no Brasil”, enfatizou.

Após a solenidade, foram apresentados os novos equipamentos para o escoamento e comercialização da produção pesqueira em Sergipe – um caminhão frigorífico e uma caminhonete –, adquiridos com recursos de emenda parlamentar dos deputados federais por Sergipe Katarina Feitoza Fábio Reis. Já no período da tarde o ministro André de Paula participou da inauguração do Centro de Aquicultura do Instituto Federal de Ciências e Tecnologia de Sergipe (IFS), em São Cristóvão, município da Grande Aracaju, e visitou a Sibra, a maior propriedade no Estado onde há cultivo de camarão, localizada no município de Nossa Senhora do Socorro, também na Grande Aracaju.

Foto: Vieira Neto