Sergipe Sem Fome: reinaugurado Restaurante Popular Padre Pedro

A reinauguração do Restaurante Popular Padre Pedro ocorre dentro do contexto do programa Sergipe Sem Fome, principal política pública de segurança alimentar do estado, que consolida ações históricas de combate à fome e à pobreza.

O programa integra iniciativas como o Prato do Povo, o Restaurante Popular Padre Pedro, o Cartão Mais Inclusão (CMais), o Mão Amiga, as feiras da agricultura familiar e o Programa Estadual de Aquisição de Alimentos (PEAA).

Nos últimos dois anos, essas ações reduziram a insegurança alimentar grave de 30%, em 2022, para 5,5%, em 2023, e mais de 2,7 milhões de refeições foram servidas em todo o estado. Além da distribuição de alimentos, o Sergipe Sem Fome fortalece um sistema inclusivo e participativo, baseado na Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional.

A política estadual também incentiva a agricultura familiar, por meio de programas como Programa Estadual de Compras Governamentais da Agricultura Familiar e Economia Solidária (Pecafes), PEAA e as Feiras da Agricultura Familiar.

