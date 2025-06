Sergipe será base para cinco seleções mundiais de Ginástica Rítmica

Sergipe mais uma vez se consolida como referência nacional e internacional na Ginástica Rítmica. De 6 a 20 de agosto, o estado receberá cinco seleções estrangeiras que participarão do 41º Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica, que será realizado no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, entre os dias 20 e 24 de agosto.

Ao todo, mais de 400 atletas de cerca de 70 países estarão no Brasil para o principal evento da modalidade no calendário internacional. Para a secretária de Estado do Esporte e Lazer (Seel), Mariana Dantas, o acolhimento das seleções em Sergipe reforça a estrutura e o prestígio que o estado conquistou nos últimos anos.

“Sergipe é, hoje, a casa da Ginástica Rítmica brasileira. Temos aqui o Centro Nacional de Treinamento da modalidade, que passou recentemente por uma importante reforma, incluindo a climatização do espaço. Essa estrutura de excelência, aliada ao trabalho técnico e ao acolhimento do nosso povo, faz com que seleções do mundo inteiro queiram estar aqui. É uma honra receber atletas de alto nível e mostrar que Sergipe está preparado para grandes eventos. Tudo isso também é fruto da sólida parceria entre a Seel e a Confederação Brasileira de Ginástica, que vem rendendo resultados concretos para o desenvolvimento da modalidade em nosso estado e no país.”, afirmou a secretária Mariana Dantas.

De acordo com o diretor-geral da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) e vice-presidente da União Pan-Americana de Ginástica e Confederação Sul-americana de Ginástica, Ricardo Resende, a escolha de Sergipe como centro de aclimatação das delegações internacionais é fruto de um trabalho técnico consolidado e de uma estrutura que se destaca até mesmo em nível mundial.

“Sergipe tem se tornado um polo estratégico para o desenvolvimento da ginástica no Brasil. O Centro Nacional de Treinamento, com sua estrutura moderna e equipe altamente qualificada, é reconhecido pelas federações internacionais como um ambiente ideal de preparação. Isso, somado ao apoio do Governo do Estado, faz toda a diferença. A presença dessas seleções reforça o papel de Sergipe como referência global na ginástica rítmica”, destacou Resende.

O Centro Nacional de Treinamento da Ginástica Rítmica, localizado em Aracaju, é a principal base de preparação das atletas brasileiras da modalidade. A recente requalificação do espaço, com melhorias na infraestrutura e conforto térmico, contribuiu diretamente para que Sergipe fosse escolhido como base oficial de aclimatação das seleções estrangeiras.

Outro fator fundamental para a escolha de Sergipe como base de preparação é o desempenho expressivo da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica nos últimos anos. As conquistas em campeonatos mundiais e a crescente projeção internacional da equipe brasileira têm atraído os olhares do mundo para a ginástica rítmica nacional. Esse protagonismo esportivo reforça a confiança das delegações estrangeiras na qualidade técnica, estrutural e organizacional do Brasil e, especialmente, de Sergipe, que abriga o centro de excelência da modalidade no país.

Além da realização do Mundial no Brasil este ano, a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) já confirmou que o país será sede, em 2026, de cinco campeonatos pan-americanos de ginástica: rítmica, artística e aeróbica, reforçando ainda mais o protagonismo do Brasil e, consequentemente, de Sergipe, no cenário da ginástica continental.

A chegada das delegações internacionais a Sergipe está prevista para o dia 6 de agosto. Durante as duas semanas que antecedem o Mundial, as seleções treinarão em solo sergipano e terão acesso a toda a estrutura técnica, médica e logística oferecida pelo estado, antes de seguirem para o Rio de Janeiro.

Foto: Arthur Soares