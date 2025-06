SERGIPE SERÁ SEDE DOS JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS SUB-18 DE FUTSAL FEMININO ENTRE DIAS 29 DE JULHO E 3 DE AGOSTO

O estado de Sergipe foi escolhido para sediar a edição 2025 do Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s) Sub-18 de Futsal Feminino, promovido pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE). A competição ocorrerá na capital sergipana entre os dias 29 de julho e 3 de agosto, com a presença confirmada de 27 unidades federativas, representadas por um time de cada estado, além de dois times sergipanos, totalizando 28 equipes participantes. O torneio também servirá como seletiva para o campeonato mundial escolar da modalidade.

Para discutir as estratégias de realização do evento, uma reunião foi realizada com a presença da secretária de Estado do Esporte e Lazer (Seel), Mariana Dantas; da secretária executiva da Seel, Andréa Blum; do presidente da CBDE, Antônio Hora; do presidente da Federação Sergipana do Desporto Escolar, Anderson Felix; do coordenador de esportes da Universidade Tiradentes (Unit), Walter Thiessen; do secretário de Esporte de Aracaju, Aquiles Silveira; e do ex-secretário de Esporte de Aracaju, Sérgio Thiessen.

As partidas ocorrerão nos ginásios Constâncio Vieira e Geraldão, com mais duas quadras ainda em processo de definição, sendo avaliadas possibilidades como o Ginásio do Portela e o Jacinto Figueiredo. A programação prevê 12 jogos por dia, com início às 9h até às 15h.

A secretária Mariana Dantas reforçou o papel estratégico do evento para o estado. “Receber uma competição desse porte em Sergipe é motivo de celebração, mas, também, uma grande responsabilidade. Estamos trabalhando de forma integrada entre Estado, Município e entidades esportivas para garantir uma realização de excelência. Será um momento único para fortalecer o esporte feminino e promover a inclusão por meio da educação e do esporte”, destaca.

O presidente da CBDE, Antônio Hora, destacou o comprometimento de Sergipe com o desporto escolar. “Sergipe sempre se soma às competições que a CBDE traz. Obrigada ao governo do estado pela parceria de sempre. Trazer o JEB’s Sub-18 de Futsal Feminino para Sergipe é motivo de orgulho. Este estado tem mostrado, ano após ano, um compromisso verdadeiro com o desenvolvimento do desporto escolar e da inclusão pelo esporte. O futsal feminino, em especial, tem ganhado força e visibilidade. Sergipe tem estrutura, tem acolhimento e tem paixão pelo esporte. Tenho certeza de que faremos, juntos, uma competição memorável”, pontua.

O Governo do Estado de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), reafirma o compromisso com a valorização do esporte como ferramenta de transformação social, contando com o apoio da CBDE, Federação Sergipana de Desporto Escolar, Federação de Futsal de Sergipe, além da parceria com o município de Aracaju.

Foto: Ascom Seel