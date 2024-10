Sergipe será tema de estande no Unav Awards 2024 em São Paulo

Sergipe participará da Unav Awards 2024 em parceria com a operadora de viagens Frt. A premiação anual da União Nacional das Agência de Viagens acontece nesta sexta-feira, 18, e no sábado, 19, no Expo Center Norte, em São Paulo. Pela segunda vez, o estado será tema de um estande da empresa em um importante evento nacional do segmento turístico. Trata-se de uma ação de mídia compartilhada desenvolvida pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), com a operadora e em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH/SE).

Em junho deste ano, foi realizada a primeira ação de mídia compartilhada durante o 18º Festival das Cataratas de Foz do Iguaçu, no Paraná, quando os atrativos turísticos de Sergipe foram inspiração para a decoração do estande da operadora de viagens. Na época, o foco foi dado aos festejos juninos do estado no Arraiá do Povo e na Vila do Forró, ambos na Orla da Atalaia, em Aracaju.

Agora, no 3º Unav Awards, o estande da Frt apresentará o destino, ressaltando os eventos do verão – alta temporada – e a Vila do Natal Iluminado, na Orla da Atalaia, de grande sucesso em 2023, e que este ano promete encantar ainda mais sergipanos e visitantes de outros estados.

A equipe da Setur irá promover uma capacitação para os agentes de viagens sobre esses e outros tantos atrativos turísticos. Também será entregue material de divulgação do destino Sergipe. Estima-se que este ano devem participar profissionais de aproximadamente 350 agências de viagens.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, destacou a importância da participação de Sergipe nesta terceira edição do evento, que se consolida a cada ano. “É uma satisfação muito grande ver nosso estado participar do Unav Awards 2024, especialmente sendo tema do estande da Frt, uma das mais importantes operadoras de viagens do Brasil. Isso mostra como Sergipe vem ganhando projeção no mercado e vem caminhando para se tornar um dos destinos mais procurados do Nordeste”, comentou.

Sobre a Frt

A Frt é uma empresa líder no setor de turismo, comprometida em fornecer soluções inovadoras para agências de viagem e empresas do setor. Com uma cultura centrada na excelência e no relacionamento com o cliente, ela está empenhada em impulsionar o sucesso dos parceiros e clientes em todo o Brasil.

