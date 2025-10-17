Sergipe supera 30% da população com a nova Carteira de Identidade

Sergipe ultrapassou a marca de 30% da população com a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) já emitida, o que representa cerca de 670 mil pessoas atendidas em todo o estado, conforme levantamento divulgado nesta sexta-feira (17) pela Polícia Científica (PCi). O resultado é considerado expressivo pelo Instituto de Identificação Papiloscopista Wendel da Silva Gonzaga (IIWSG), vinculado à PCi e responsável pela emissão do novo documento oficial de identificação, tendo em vista que a CIN passou a ser emitida em janeiro de 2024 no estado.

Desde julho deste ano, com o aumento do volume de emissão da CIN, o Instituto de Identificação vem mantendo uma média superior a 41 mil emissões mensais, reflexo direto dos investimentos realizados pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) em estrutura, tecnologia e pessoal. A meta do IIWSG é chegar a mais de 50% da população com CIN até o final de 2026.

Além de números positivos, os investimentos representam comodidade no atendimento e agilidade na emissão e entrega da CIN ao cidadão, conforme evidenciou o diretor do IIWSG, Jenilson Gomes. “Hoje, com mais de 2,5 mil vagas diárias em todo o estado, muitos cidadãos já não precisam mais agendar para serem atendidos. Nossa meta é justamente encerrar o agendamento até o fim do ano, permitindo que qualquer pessoa procure diretamente a unidade mais próxima e seja atendida”, ressaltou.

Esse incremento na produtividade e, consequentemente, aumento do percentual de pessoas com a CIN é fruto de um grande esforço coletivo, conforme evidenciou Jenilson Gomes. “São investimentos em infraestrutura, apoio logístico da SSP, contratação de novos profissionais por meio de concurso, além das parcerias firmadas com as prefeituras municipais. Tudo isso tem garantido que o serviço, antes concentrado em Aracaju, agora chegue a todas as regiões de Sergipe, tornando-o mais acessível e eficiente”, finalizou.

Agendamento

Para a solicitação e emissão da CIN, além do CPF, é necessária também a certidão de nascimento ou a certidão de casamento – documento original ou cópia autenticada, com averbação nos casos de viuvez e divórcio. A sede do Instituto de Identificação também aceita as certidões geradas por cartórios de forma eletrônica, geralmente emitidas em casos de urgência.

O agendamento pode ser feito pelo site da SSP, na seção de ‘Agendamento de Carteira de Identidade Nacional’, com novas vagas às segundas e às quintas, às 12h; na sede do IIWSG, com entrega de senhas – de segunda a sexta – para os dias posteriores ao comparecimento à unidade; e pelo telefone 79 3194-2400, também em dias úteis.

Para pessoas com 60 anos ou mais, autistas – mediante apresentação de laudo –, pessoas com deficiência – com laudo comprobatório, quando a deficiência não for visível –, crianças menores de dois anos, grávidas e puérperas, pacientes oncológicos e pessoas com fibromialgia, o atendimento é prioritário e não é necessário agendamento. Esse serviço é considerado porta aberta, de acordo com o horário de funcionamento de cada posto do Instituto de Identificação.

A lista completa de postos do Instituto de Identificação, bem como endereços e horários de funcionamento, está disponível no site da SSP.

SSP/SE