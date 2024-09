Sergipe tem 665 beneficiados pelo financiamento estudantil

Dados sobre o Fundo, atualizados na plataforma ComunicaBR

O estado de Sergipe teve um total de 665 alunos beneficiados pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) em 2023. O programa do Governo Federal concede financiamento a estudantes em cursos superiores de instituições privadas de educação.

Entre os beneficiados no estado pelo programa 65,11% do total são mulheres e, entre elas, 66,31% são pretas ou pardas.

Em todo o país, 50.186 pessoas foram beneficiadas no ano passado pelo programa conduzido pelo Ministério da Educação (MEC). As mulheres foram as mais contempladas, respondendo por 68,23% do total. Quanto à raça ou cor, a maioria das pessoas beneficiadas (56,1%) são pardas ou pretas, enquanto 41,89% são brancas.

Desde 2023, o Governo Federal tem implementado uma série de ações estratégicas para fortalecer o Fies e ampliar o acesso ao ensino superior no Brasil, pontuou o secretário de Educação Superior do MEC, Alexandre Brasil.

Secom presidência