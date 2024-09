Sergipe tem apenas uma praia imprópria para o banho, diz Adema

A praia de Atalaia Nova, próximo ao antigo terminal hidroviário, no município da Barra dos Coqueiros, é a única de Sergipe que está imprópria para o banho. De acordo com a Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema). Aquele balneário apresenta concentração de coliformes termotolerantes (bactérias de origem fecal e não fecal) acima de 1000 UFC/100mL, limite máximo estabelecido pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Resolução nº 274/00) como parâmetro.

De acordo com a Adema, estão apropriadas para banho as praias do Jatobá, na Barra dos Coqueiros; do Havaizinho, em frente à Praça de Eventos da Orla; da Atalaia Velha, em frente aos Arcos da Orla; da Bonanza, na região conhecida como Cinelândia, em frente à Passarela do Caranguejo; Banho Doce, Aruana, Robalo, Refúgio e Náufragos (Viral). Também apresentaram condições normais de balneabilidade o ponto da Praia de Pirambu situado nas proximidades da foz do Rio Japaratuba e a Praia do Porto; assim como todas as praias do Litoral Sul analisadas: Caueira, Abaís, Saco e Dunas.

Fonte e foto: Adema