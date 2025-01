Estado de Sergipe tem novo Procurador Regional do Trabalho

Procurador Rômulo Barreto de Almeida vai atuar perante o Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT/SE)

A Procuradoria Regional do Trabalho da 20ª Região (PRT20) tem novo Procurador Regional do Trabalho. O procurador Rômulo Barreto de Almeida assumiu o cargo recentemente e foi recebido pelo procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE), Márcio Amazonas, e pelos servidores da instituição. “Estou sendo extremamente bem recebido e a minha expectativa profissional é poder contribuir com a minha experiência e trajetória de quase 20 anos no MPT para a atuação no 2º Grau, uma atividade de grande importância para a nossa instituição”, destacou o procurador Rômulo Barreto.

O procurador-chefe do MPT-SE, Márcio Amazonas, ressaltou que a experiência do membro vai contribuir com a atuação do MPT no estado. “O procurador Rômulo é um colega experiente, um grande jurista, dono de uma gentileza e carisma próprios e, sem dúvidas, somar-se-á ao MPT como um grande procurador Regional na sua atuação junto ao TRT/SE, um Tribunal também experiente, muito gentil e que abraça com muito carinho os nossos procuradores que ali militam”, pontuou Amazonas.

Visita ao TRT/SE

Nesta terça-feira (21), o procurador Regional Rômulo Barreto esteve na sede do TRT/SE e visitou o presidente do Tribunal, o desembargador Josenildo Carvalho, que desejou boas-vindas ao procurador.

Os procuradores foram recebidos, ainda, pelo vice-presidente do TRT/SE, Fábio Túlio. Em seguida, o procurador Regional Rômulo Barreto, acompanhado do procurador-chefe Márcio Amazonas, visitou as desembargadoras Rita Oliveira, Maria das Graças e o desembargador Jorge Cardoso.

Sobre o Procurador Regional

O procurador Rômulo Barreto de Almeida foi promovido pelo critério de merecimento. Nascido em Salvador, onde graduou-se em Direito e Economia pela Universidade Federal da Bahia, atuou como auditor-fiscal do Trabalho e ingressou no MPT em 2006. Na instituição, ocupou diversos cargos, como o de coordenador nacional de Combate às Irregularidades Trabalhistas na Administração Pública e coordenador de primeiro grau do MPT na Bahia. Atualmente, exerce o mandato de diretor financeiro da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT).

Texto e Foto: Lays Millena Rocha