Sergipe tem previsão de chuvas e ventos intensos para este final de semana e pode ultrapassar 50 mm/dia

O Governo de Sergipe, por meio da Gerência de Meteorologia da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), emite aviso meteorológico para a probabilidade de chuvas e ventos moderados a intensos, a partir das 15h desta sexta-feira, 26, até às 12h de sábado, 27. Para o período, a previsão é de que o acumulado de chuvas possa ultrapassar 50 mm/dia e que os ventos intensos variem de 40 a 70 km/h, principalmente no litoral e agreste sergipano.

As condições meteorológicas de instabilidade no estado são provenientes da atuação da alta pós-frontal e da aproximação de uma frente fria, que deve canalizar o fluxo de umidade nos baixos níveis da atmosfera, favorecidas também pelo intenso aquecimento e umidade do oceano Atlântico adjacente.

Riscos associados

A ocorrência de chuvas pode gerar acumulados expressivos em Sergipe, apresentando riscos em rodovias, com alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamento de pequenos córregos e riachos. Também há risco de transbordamento dos principais rios e lagoas da região.

A Gerência de Meteorologia e Mudanças Climáticas da Semac segue monitorando as condições climáticas para novas atualizações.

Foto: Igor Matias