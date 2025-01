Sergipe Tem: Rota do Litoral Sul de Sergipe – Praias do Litoral Sul

O litoral sergipano chama a atenção de turistas de todo o país. Por este motivo, mais atenção passou a ser dada à Rota do Litoral Sul de Sergipe – Praias do Litoral Sul, que ‘Sergipe Tem’ como de suas maiores forças turísticas.

A Lei Nº 8.771, de 15 de outubro de 2020, instituiu a área composta pelos municípios de Itaporanga D’Ajuda e Estância. Os objetivos são a integração turística do estado, o desenvolvimento sustentável do potencial turístico regional, o fortalecimento, ampliação e desenvolvimento da produção local nas áreas turística, cultural e gastronômica, a implantação de mecanismos de educação ambiental e incentivo aos empreendimentos turísticos, além do incentivo à organização produtiva das comunidades locais relacionadas ao turismo, ao artesanato e a geração de novas fontes de emprego e renda.

O Poder Público pode firmar parcerias com universidades, entidades do terceiro setor e com a iniciativa privada a fim de apoiar atividades da Rota Turística. A região envolve uma extensão de 61,60 quilômetros, que beneficia um total de 103.540 habitantes.

Entre as atrações dessa rota, estão as praias da Caueira, do Abaís, do Saco, Lagoas dos Tambaquis, Costa das Dunas, Povoado Caibrós e Ilha Mem de Sá. São destinos com águas cristalinas, dunas e manguezais. É possível ainda fazer passeios de barco e visitar vila de pescadores.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2022, o turismo gerou cerca de 100 mil empregos no litoral sul de Sergipe. O setor também contribuiu com cerca de R$ 1 bilhão para a economia da região.

Foto: Governo de Sergipe

Por Wênia Bandeira