Sergipe terá 100 voos extras da Azul na alta temporada de verão 2025-2026

O diálogo constante do Governo de Sergipe com companhias aéreas, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), garantiu novos voos dedicados da empresa Azul, com origem em Congonhas (São Paulo) e Confins (Minas Gerais) para a alta temporada. Assim, entre 13 de dezembro de 2025 e 1º de fevereiro de 2026, a companhia terá 100 voos extras de ida e volta para Aracaju, somando 13,6 mil assentos adicionais, cujas vendas já foram iniciadas. O incremento representa aumento de 14% no número de voos e 19% na oferta de assentos em relação à temporada regular.

Isso mostra que Sergipe está em alta na Azul, fruto dos resultados do primeiro semestre deste ano, apresentados na reunião do Nordestur Aracaju 2025, realizada nesta terça-feira, 9, na capital sergipana. De acordo com o balanço, o estado foi o destino que mais cresceu nas vendas, com aumento de 55% no número de passageiros nos primeiros seis meses do ano em comparação com o mesmo período do ano anterior. Esse percentual significa que a operadora transportou mais de 9,1 mil clientes para Aracaju.

A ocupação dos assentos ultrapassou 91%, chegando a 97% em alguns meses, reflexo da grande procura pelo destino Sergipe. O desempenho reforça a força das praias de Sergipe e a crescente demanda por pacotes de lazer na região. Hoje, dos 89% de vendas da Azul Viagens para o Nordeste, 12% das vendas têm Aracaju como escolha. Com pacotes acessíveis que unem passagens aéreas e hotelaria, a Azul Viagens continua ampliando a conectividade e reforçando Sergipe como um destino cada vez mais desejado.

A secretária de Estado do Turismo em exercício, Daniela Mesquita, explica que os resultados do primeiro semestre deste ano apresentados pela Azul Viagens são bem representativos para o destino Sergipe. De acordo com ela, é preciso aumentar a malha aérea, um dos objetivos da gestão estadual, trabalhado sob diálogo constante com as companhias do setor.

“Assim, com essa conversa e com o grande investimento nesses quase três anos da atual gestão estadual, os números já se mostram bastante positivos. Isso prova que estamos no caminho certo do investimento e do diálogo permanente. Já avançamos bastante, mas podemos avançar mais. E diante dessa oportunidade de abertura de mercado, é muito importante caminharmos juntos: a Setur, a Azul, a hotelaria, o receptivo, todo o trade. A partir de agora, vamos trabalhar ainda mais para fomentar o voo de Congonhas”, declara a secretária interina.

União de todos

O presidente da Empresa Sergipana de Turismo (Emsetur), Fabiano Oliveira, reforça o fato de o turismo ter caráter impessoal e permanente. Por isso, exalta a importância da união de esforços entre os governos estadual e municipal na divulgação e promoção do destino Sergipe, com profissionalismo e continuidade, e com parcerias importantes como a da Azul Viagens. “Sempre prego pela união, pelo diálogo, pela conversa, pela construção. Só vamos avançar dessa forma. Sergipe é o ‘país do forró’ e vem se consolidando a cada ano, crescendo, a partir dos investimentos da gestão pública e com a presença do trade turístico no compartilhamento das ações e das decisões. É desse modo que vamos bater recordes no turismo”, projeta.

O secretário municipal de Turismo de Aracaju, Fábio Andrade, tem pensamento semelhante. “Está todo mundo unido — Governo do Estado e Prefeitura – para poder construir melhor nosso destino. Estamos fazendo esse trabalho conjunto, porque queremos abrir as portas de Aracaju, para consolidar ainda mais o destino Sergipe”, opina.

O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH/SE), Antônio Carlos Franco, considera que a reunião foi muito positiva, pelo fato de a Azul ter apresentado dados expressivos para o destino, inclusive com o aumento da malha aérea no período da alta estação. “Isso comprova também que os investimentos do Governo do Estado, em parceria com a ABIH/SE, vêm dando resultado. Comprova que o crescimento, em comparação a 2024 e 2025, vem acontecendo, e por isso esse aumento da malha aérea. E mais importante também: a maior permanência do turista em Aracaju, o que beneficia a rede hoteleira e o comércio local. Quanto mais tempo o turista fica na cidade, mais tempo ele vai utilizar todos os serviços que a cidade e o nosso estado oferecem”, avalia.

Acima da média

O gerente de Produtos Nacionais da Azul Viagens, Philipe Toledo, ressalta que a companhia teve um primeiro semestre com resultados muito positivos. Ele explica que o crescimento foi em torno de 20% em receita e 13% em reservas. Nesse contexto, ele ressalta que a capital sergipana foi promotora de vendas, crescendo 18% em reservas, acima da média geral. “Aracaju foi um dos destinos com maior crescimento percentual de assentos em voos dedicados da Azul Viagens, aumentando aproximadamente 212% do número de assentos para a alta temporada”, detalha.

Segundo ele, os resultados apresentados refletem o compromisso da Azul Viagens em fortalecer o turismo sergipano e ampliar a conectividade de Aracaju com os principais destinos turísticos do país. O crescimento no número de passageiros, vendas e reservas, ele destaca, demonstra que existe uma demanda crescente pelo destino, que está sendo atendida com mais assentos e voos dedicados, tanto na alta quanto na baixa temporada. “Isso significa não apenas mais visitantes chegando ao estado, mas, também, mais movimentação econômica, geração de renda para hotéis, restaurantes, guias e toda a cadeia turística local. Sergipe tem um enorme potencial e estamos muito orgulhosos em contribuir para que cada vez mais brasileiros descubram suas belezas naturais e culturais”, afirma.

O diretor comercial da Luck Receptivo, Alejandro Velázquez, chama de expressivos os números apresentados pela Azul e se disse muito feliz por receber esse resultado. Ele salienta que foi o resultado do trabalho árduo, tanto do Governo de Sergipe quanto da Azul Viagens. “Hoje, saímos dessa reunião muito satisfeitos e, principalmente, com muito mais vontade de continuar nosso trabalho, divulgando o Estado, as belezas que Sergipe tem a oferecer para o turismo, a estrutura, seja em serviços, hotelaria, gastronomia, folclore. Continuaremos nossa luta de posicionar cada dia melhor o estado de Sergipe no mercado nacional, em parceria com a Azul Viagens”, garante, destacando a responsabilidade da Luck como receptivo oficial da Azul Viagens. A empresa tem 65 anos no mercado do turismo e, há mais de dois anos, atua em Sergipe.

A gerente sênior de Planejamento de Malha da Azul, Beatriz Barbi, enfatiza que Aracaju é um destino muito importante para a companhia aérea. Segundo ela, nos últimos anos, observou-se um crescimento constante da procura pelas praias sergipanas, que encantam os clientes pela beleza natural, além da hospitalidade e da gastronomia. “O reforço da malha aérea nesta alta temporada, com destaque para as operações inéditas de lazer a partir de Congonhas, mostra a nossa confiança no potencial turístico do estado e o nosso compromisso em conectar ainda mais brasileiros a Sergipe”, justifica.

Foto: Igor Matias