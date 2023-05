Sergipe terá a 1ª Conferência de Saúde com votação eletrônica

A 8ª Conferência Estadual de Saúde de Sergipe (8ª Confesa) será a 1ª a disponibilizar aparelhos para que as propostas sejam votadas eletronicamente. Esta é a principal novidade da 8ª Confesa que será realizada a partir desta terça-feira, 23 até a próxima quinta, 25, no Centro de Convenções AM Malls Sergipe. O credenciamento dos delegados inicia às 9 horas e a abertura oficial será às 15 horas, do dia 23 de maio.

Esta Conferência está sendo executada pela Comissão Organizadora do Conselho Estadual de Saúde de Sergipe (CES/SE), pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) e pela Fundação Estadual de Saúde (Funesa). A Funesa vai disponibilizar 1054 aparelhos eletrônicos que ficarão um com cada delegado para fazer a votação das propostas de forma mais ágil, tanto no Plenário como nas salas, onde serão debatidos os temas dos quatro eixos da conferência.

“E assim dá a oportunidade para todos os delegados expressarem suas opiniões. Os delegados dos municípios do interior terão o mesmo valor dos delegados da capital. Foi uma alternativa mais justa que encontramos para a votação das propostas que servirão de base para a SES confeccionar o próximo Plano Estadual de Saúde, como também vamos retirar 20 propostas que serão levadas à 17ª Conferência Nacional de Saúde, em julho, em Brasília, para compor o Plano Nacional de Saúde”, explicou o conselheiro estadual de saúde e coordenador da Comissão Organizadora da 8ª Confesa, Enzo Matos.

O que é uma Conferência de Saúde

A Conferência de Saúde é um espaço democrático com a participação da comunidade representada pelos trabalhadores, gestores e usuários do SUS e tem como objetivo de construir propostas que vão se transformar em políticas públicas e vão integrar o Plano de Saúde do respectivo ente federado (município, estado e União). Ela é realizada a cada quatro anos e é dividida em etapas: municipais, estaduais e a nacional.

O tema deste ano é “Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia – Amanhã vai ser outro dia”. Serão debatidos quatro eixos: I – O Brasil que temos. O Brasil que queremos; II – O papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas; III – Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia; IV – Amanhã será outro dia para todas as pessoas.

Em Sergipe, as etapas municipais foram realizadas entre fevereiro e março com a participação de 73 municípios. De 23 a 25 de maio será a estadual (8ª Confesa) e, de 2 a 5 de julho será a 17ª Conferência Nacional de Saúde, em Brasília.

Por Gleydiomar Souza Góis