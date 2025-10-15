Sergipe terá aeronave da Azul Linhas Aéreas com elementos da sergipanidade

Sergipe será homenageado pela Azul Linhas Aéreas Brasileiras, que apresentará uma aeronave adesivada com elementos que retratam a identidade sergipana. A cerimônia de lançamento, que faz parte da parceria com o programa Conheça o Brasil Voando, do Ministério do Turismo (MTur), acontecerá nesta quinta-feira, 16, às 13h, no Aeroporto Internacional de Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek. A iniciativa faz parte da política de integração regional da Azul, que tem ampliado a atuação dela no estado. Além disso, ao celebrar a sergipanidade, simboliza o reconhecimento da companhia diante do potencial turístico de Sergipe, reforçando a parceria estratégica com a gestão estadual.

O avião trará na fuselagem ilustrações exclusivas, representando ícones e elementos identitários culturais do estado. Eles exaltam a sergipanidade, destacando o estado no cenário nacional. Inclusive, essa homenagem acontece em um momento de expansão das operações da companhia para o destino Sergipe. Assim, entre 13 de dezembro de 2025 e 1º de fevereiro de 2026, durante a alta temporada, a Azul terá 100 voos extras de ida e volta para Aracaju, partindo de Confins (MG) e Congonhas (SP). Serão mais de 13,6 mil assentos adicionais, o que representa acréscimo de 14% no número de voos e 19% na oferta de assentos em relação à malha regular.

Para o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, a iniciativa da Azul é reflexo direto da política de valorização e promoção do turismo implementada pelo Estado. “Desde que assumimos o governo, tratamos o turismo como uma política pública de verdade. Temos dialogado constantemente com as companhias aéreas para melhorar a conectividade do destino Sergipe, ampliando o número de voos e, ao mesmo tempo, temos investido fortemente na promoção turística. Ver Sergipe estampado em uma aeronave da Azul é motivo de orgulho e mostra que nosso trabalho tem gerado resultados concretos”, afirma.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, considera que o desempenho de Sergipe vem sendo destaque na malha da Azul, com resultados fundamentais para o crescimento do setor. “Nos primeiros seis meses de 2025, o estado foi o destino que mais cresceu nas vendas, registrando aumento de 55% no número de passageiros em comparação ao mesmo período do ano anterior”, destaca.

A secretária-executiva da Setur, Daniela Mesquita, revela, também, que a taxa de ocupação dos voos ultrapassa 91%, chegando a 97% em alguns meses. Ela explica que, dos 89% de vendas da Azul Viagens para o Nordeste, 12% têm Aracaju como destino. E, para o próximo verão, o número de assentos dedicados à capital sergipana terá crescimento de cerca de 212%. “Essa conquista é resultado da parceria com a Azul desde o início da gestão. Com isso, Sergipe ganha mais uma vitrine nacional para exibir a cultura e o potencial turístico, consolidando-se como um dos destinos nordestinos em maior crescimento no país”, declara.

