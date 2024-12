Sergipe ultrapassa 332 mil carteiras identidade emitidas em 2024

O ano de 2024 foi marcado por um número expressivo na emissão de Carteiras de Identidade Nacionais (CIN) em Sergipe. Segundo dados do Instituto de Identificação Papiloscopista Wendel da Silva Gonzaga (IIWSG), mais de 332 mil documentos foram emitidos até novembro, reforçando o compromisso com a cidadania em todas as regiões do estado.

Desse total, mais de 16 mil atendimentos foram realizados em parceria com o programa ‘Sergipe é aqui’, que leva serviços essenciais a municípios do interior do estado. Segundo o diretor do Instituto de Identificação, Jenilson Gomes, esse volume expressivo inclui tanto os atendimentos realizados no dia das ações quanto os chamados atendimentos de retorno. “Isso significa que, mesmo que o cidadão não consiga concluir o atendimento no momento — seja por falta de documentos ou limite de senhas —, o Instituto retorna às cidades para garantir que todos tenham acesso à Carteira de Identidade Nacional”, explicou.

As ações itinerantes têm sido fundamental para atender cidadãos que, de outra forma, não teriam acesso ao serviço. Além de atender diretamente à população, o programa conta com o suporte da Defensoria Pública, que faz o intermédio da emissão de registros civis necessários para a conclusão do processo de identificação, garantindo o acesso a direitos básicos.

‘Sergipe é aqui’

O programa ‘Sergipe é aqui’ foi criado pelo Governo de Sergipe com o objetivo de descentralizar serviços essenciais, levando cidadania, saúde, educação e assistência social para localidades que, muitas vezes, não contam com unidades fixas dos órgãos públicos.

Como ações itinerantes, o programa promove mutirões em diversas cidades do interior, oferecendo serviços como emissão de documentos, atendimento médico, orientações jurídicas e atividades educativas. A iniciativa tem como objetivo atender às demandas da população mais vulnerável, garantindo que todos tenham acesso às políticas públicas do estado.

Por meio do esforço conjunto entre diversas secretarias e órgãos, o Sergipe é Aqui consolida o compromisso do governo com a inclusão e a cidadania, impactando positivamente a vida de milhares de sergipanos.

Foto: Ascom SSP