Sergipe vira referência na empregabilidade da juventude no G20 Social

Em busca de soluções para enfrentar o desemprego entre os jovens, um problema que atinge diversas nações, o Programa Primeiro Emprego (PPE), criado pelo Governo de Sergipe e executado pela Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), virou referência no G20 Social. O PPE foi o único programa de uma secretaria de Estado selecionado para apresentação na cúpula social do evento.

Com o tema ‘Governança colaborativa e inclusão de jovens no mercado de trabalho: o caso do Programa Primeiro Emprego’, a equipe sergipana mostrou nesta quinta-feira, 14, no Rio de Janeiro, como tem trabalhado para vencer o desafio de melhorar a empregabilidade entre os jovens. O G20 Social reúne líderes do mundo inteiro em busca de novos caminhos para a construção de políticas que reflitam valores como justiça social, econômica e ambiental, além da luta pela redução de desigualdades.

Nesse contexto, Sergipe ganha importância política e de gestão, ao mostrar uma experiência vitoriosa no objetivo de elevar a potencialidade da juventude, proporcionando qualificação profissional e facilitando a inserção do jovem no mercado de trabalho.

Presente na apresentação do PPE, o ministro de Estado da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, destacou a relevância do momento e a alegria de encontrar representantes de Sergipe apresentando um programa que vira referência para o mundo. “É motivo de muita alegria ver meus conterrâneos aqui participando com tanta intensidade, tanto da feira quanto das palestras, colocando a experiência bem-sucedida de Sergipe aqui. Sergipe enriquece mais o nosso G20 Social, que está um sucesso”, comemorara.

Com o programa de modelo único e estrutura inovadora, focado na inclusão produtiva dos jovens por meio de governança colaborativa, Sergipe, o menor estado da federação, surge como referência internacional e potencial inspiração para políticas públicas voltadas à juventude em outras partes do mundo. Representantes do Conselho Nacional de Juventude (Conjuve) conheceram o formato do PPE no G20 Social e já buscaram estreitar os laços com o Governo de Sergipe para levar o programa para outros estados. A presidente do conselho, Bruna Brelaz, pretende difundir a ideia da parceria estado, iniciativa privada, instituições de ensino e sociedade civil, para qualificação e inserção do jovem em busca do primeiro emprego. “A agenda de emprego para a juventude no país é uma identificação que o Conselho Nacional de Juventude entende como prioritária. A gente precisa empregar a juventude, precisa garantir mais oportunidades para os jovens no debate da inclusão produtiva. Utilizar o modelo que está sendo implementado em Sergipe com o Programa Primeiro Emprego para que outros estados possam garantir essa agenda de empregabilidade da juventude pode ser uma oportunidade ímpar para a gente resolver esse problema”, explica Bruna Brelaz.

Diferencial do programa

Alinhado ao Pacto Nacional pela Inclusão Produtiva das Juventudes e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), o Programa Primeiro Emprego contribui para a educação de qualidade, promoção de trabalho decente e redução das desigualdades. Além disso, ao gerar capital social entre os participantes, o programa fortalece redes de apoio e cria valor público, o que aumenta o impacto positivo na trajetória profissional e social dos jovens atendidos. O diferencial do PPE está na engrenagem que faz o programa funcionar: a colaboração interinstitucional entre o setor público, privado, instituições de ensino e organizações da sociedade civil, a fim de fortalecer a empregabilidade e a qualificação profissional dos jovens.

“O programa é um exemplo prático de governança colaborativa, em que diversos atores trabalham em rede para enfrentar um problema público complexo. A colaboração entre órgãos públicos, empresas, sindicatos e instituições de ensino maximiza o potencial do programa para criar valor público de maneira eficiente e coordenada”, explica o secretário de Estado do Trabalho, Jorge Teles.

Por meio do programa, o governo firma parcerias com a iniciativa privada, que estabelece as oportunidades de trabalho ofertadas e os requisitos de qualificação. Em seguida, o programa começa a construção da trilha de conhecimento de acordo com a necessidade da empresa. Desenvolvidos por instituições de ensino com reconhecimento nacional, como o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), os cursos do PPE proporcionam treinamento em sala de aula e treinamento prático dentro da empresa, sob a supervisão de professores.

“Esse formato do Programa Primeiro Emprego foi muito bem recepcionado pela iniciativa privada e está aqui hoje sendo prestigiado no G20, muito orgulho para Sergipe. Sergipe é representado como o governo do emprego, o governo do trabalho. É uma honra estar aqui: um dos maiores eventos do mundo, que reúne as principais potências mundiais. Nosso pequeno estado de Sergipe, gigante nas iniciativas”, coloca o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri.

Mais um contratado

Quatro jovens sergipanos que participam ou já concluíram o Programa Primeiro Emprego tiveram a chance de compartilhar suas experiências no G20 Social, entre eles André Santos de Oliveira, que está na fase de aulas práticas na rede supermercadista Cencosud, uma das primeiras parceiras do programa. Além da qualificação profissionalizante, em cursos técnicos contratados pelo Governo de Sergipe junto ao chamado ‘Sistema S’, os participantes têm a chance de adquirir uma vivência profissional dentro das empresas que são parceiras.

Ao compartilhar sua experiência, André emocionou aos presentes ao falar sobre sonhos e expectativas. “Eu sempre tive essa sede de conhecimento, tentando buscar o que eu teria que oferecer para o mercado de trabalho para o contratante me contratar. Foi aí que apareceu a oportunidade que eu precisava com o ‘Primeiro Emprego’, e tenho fé que essa oportunidade vai chegar”, relatou o participante.

Após este momento, o diretor do GBarbosa, Marcos Rogério, anunciou a contratação de André pela rede. “O varejo é um dos principais setores da economia e porta de entrada de muitos profissionais para o mercado de trabalho. Especialmente por ser uma rede de origem sergipana, o GBarbosa se orgulha da parceria com o Programa Primeiro Emprego, que possibilita que mais jovens tenham essa formação e experiência em uma das maiores empregadoras do Estado, tanto nas áreas de operação quanto administrativa. É uma honra colaborar com esta iniciativa com tamanho poder de inclusão social, educacional e econômico”, afirma.

Números

O Programa Primeiro Emprego, em Sergipe, já disponibilizou 1.890 vagas até o momento. São 582 educandos matriculados distribuídos em 29 turmas (12 concluídas e 17 em andamento) e 63 turmas a iniciar. Das turmas concluídas, já são mais de 40 contratados com carteira assinada pelas empresas parceiras. Cinco municípios sergipanos foram contemplados: a capital Aracaju e também Lagarto, Estância, Carmópolis e Tobias Barreto. Os cursos têm duração de seis meses e, neste período, o programa garante bolsa financeira de R$ 500,00 a R$ 750,00. Ao final dos seis meses, a empresa absorve e assina a carteira de, no mínimo, 30% dos jovens. Os demais saem com a experiência mínima de seis meses que o mercado exige para entrevistas de emprego.

Foto: Igor Matias