SergipePrevidência abre inscrições para Programa Melhor Idade

As atividades são direcionadas aos aposentados e pensionistas da rede estadual

Através do Programa Melhor Idade, o SergipePrevidência abre inscrições para os Projetos de Dança (DançaPrev) e de Psicoterapia em grupo (TerapiaPrev). As atividades são direcionadas aos aposentados e pensionistas do Governo do Estado. Também estão abertas vagas do CoralPrev, exclusivas para vozes masculinas.

O Melhor Idade transforma o espaço do órgão em um Centro de Convivência Multidisciplinar, para os aposentados e pensionistas do Governo do Estado, valorizando e retribuindo para eles a dedicação e investimento, durante décadas de serviço no Estado.

Com a proposta de disponibilizar serviços em áreas diferenciadas da Previdência, como Música, Dança e outras atividades artísticas, culturais e de lazer, o Melhor Idade visa contribuir para o bem-estar, desenvolvimento de habilidades e oportunizar momentos de lazer.

As inscrições devem ser feitas pelo site sergipeprevidencia.se.gov.br, na aba Melhor Idade, através de formulários digitais respectivos para cada projeto (DançaPrev, TerapiaPrev e CoralPrev); pelo e-mail melhoridade@sergipeprevidencia.se.gov.br; e pelo whatsapp (79) 3198-0800.

Seja pelo formulário digital, por e-mail ou pelo whatsapp, os aposentados(as) e pensionistas da rede estadual devem informar, na solicitação de inscrição, o nome completo, telefone (com DDD) e CPF. Feita a solicitação de inscrição, o(a) interessado(a) deve aguardar o retorno do SergipePrevidência, que entrará em contato para confirmar a inscrição.

