SergipePrevidência atinge certificação Pró-Gestão nível 4

O SergipePrevidência alcançou um marco histórico ao conquistar a certificação nível 4 do Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social (Pró-Gestão). Promovido pelo Ministério da Previdência Social, essa é a mais alta certificação do programa e reconhece a instituição como um exemplo de segurança, transparência e eficiência na gestão previdenciária.

Com essa certificação, o SergipePrevidência se torna o 3º Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) estadual e o 8º entre os 2.200 RPPS do Brasil a atingir este nível de excelência, garantindo maior confiabilidade para os mais de 35 mil aposentados e pensionistas da rede estadual.

Para o diretor-presidente do SergipePrevidência, José Roberto de Lima Andrade, a conquista reforça a confiança de servidores públicos, aposentados e pensionistas, além de consolidar Sergipe como referência nacional em governança previdenciária. “Essa certificação é resultado do trabalho dedicado de toda a equipe do SergipePrevidência e reafirma nosso compromisso com a excelência na gestão previdenciária”.

Maria Helena, aposentada da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc) e aluna do Programa Melhor Idade, se sente orgulhosa pela conquista. “É uma certificação muito importante para o andamento do SergipePrevidência. Fico feliz em fazer parte do órgão e desfrutar do que é oferecido ao segurado”, conta.

A certificação nível IV reforça ainda mais o compromisso do SergipePrevidência com a modernização da gestão. Ao todo, foram avaliadas 24 ações, que evidenciam a excelência da instituição na gestão dos recursos e na garantia de benefícios sustentáveis aos seus segurados.

Veja certificado:

Texto e foto assessoria