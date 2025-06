SergipePrevidência é premiado no 58º Congresso Nacional da ABIPEM

O Governo de Sergipe, por meio do SergipePrevidência, marcou presença no 58º Congresso Nacional da Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais (ABIPEM), realizado entre os dias 25 e 27 de Junho, na cidade de Foz do Iguaçu-PR. O encontro é considerado o maior evento do país voltado aos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) e reúne representantes de diversas esferas públicas para debater os avanços, desafios e inovações na gestão previdenciária.

Durante o congresso, a autarquia foi reconhecida nacionalmente com a 4ª colocação nos Prêmios de Responsabilidade Previdenciária e Governança Previdenciária, destacando-se entre centenas de instituições participantes de todo o Brasil. A premiação avalia critérios técnicos como equilíbrio financeiro e atuarial, transparência, governança corporativa, comunicação institucional, controle interno, além da adoção de boas práticas de gestão.

O diretor-presidente do SergipePrevidência, José Roberto de Lima Andrade, destaca a relevância da premiação. “Este reconhecimento é reflexo de um trabalho contínuo pautado na seriedade, planejamento e comprometimento com os servidores ativos, aposentados e pensionistas do Estado. Estar entre os quatro melhores do Brasil é motivo de muito orgulho para toda a nossa equipe”, afirma.

O Congresso da ABIPEM é um dos principais fóruns de discussão previdenciária do país, oferecendo aos participantes a oportunidade de aprofundar conhecimentos sobre alterações na legislação, governança, contabilidade, atuação dos Tribunais de Contas, além de proporcionar um ambiente de troca de experiências com gestores públicos, prefeitos, procuradores, parlamentares, técnicos e especialistas de renome nacional.

Com a premiação, o SergipePrevidência reafirma sua posição como uma das instituições de referência no cenário previdenciário nacional, mostrando que o compromisso com a eficiência, transparência e inovação gera resultados concretos e reconhecidos.

Foto: Ascom/ SergipePrevidência