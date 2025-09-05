SergipePrevidência participa do Encontro de Economia com foco no envelhecimento populacional

O Governo de Sergipe, por meio do SergipePrevidência, participou do Encontro Regional de Economia, realizado na quinta-feira, 4, e sexta, 5, no auditório da Didática VII da Universidade Federal de Sergipe (UFS). O evento teve como objetivo mobilizar a comunidade acadêmica e política em torno de questões relevantes para o desenvolvimento regional, promovendo debates sobre temas estratégicos à sociedade.

O diretor-presidente do SergipePrevidência, José Roberto de Lima Andrade, ressaltou a relevância da participação do órgão em espaços de diálogo acadêmico e social. “Estar presente em eventos como este é fundamental, porque nos permite compartilhar experiências, aprender com outras realidades e contribuir com informações que ajudam a sociedade a compreender melhor o papel da previdência pública. Esses momentos agregam não apenas ao SergipePrevidência, mas a todos que buscam construir soluções sustentáveis para o futuro”, destacou.

Para Mário Rattes, assessor da Confederação Nacional de Municípios (CNM), a participação do SergipePrevidência no encontro reforçou a seriedade do debate. “Trazer a experiência da previdência estadual para um evento como este enriquece a discussão e aproxima os gestores da realidade enfrentada pelos municípios em todo o Brasil”, afirmou.

Na mesma linha, Carlos Eduardo Siqueira, subsecretário do Tesouro da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), destacou a importância da integração entre previdência e finanças públicas: “Foi a oportunidade de mostrar como se constrói atuarialmente a Previdência Social e, ao mesmo tempo, trazer apontamentos que contribuem para que os futuros economistas compreendam o papel das finanças do Estado e do equilíbrio econômico”.

A presença no Encontro Regional reforçou o compromisso do Governo de Sergipe em manter um diálogo permanente com a comunidade acadêmica, especialistas e sociedade civil, buscando soluções inovadoras e sustentáveis para o futuro da Previdência estadual.

Foto: Sérgio Luís/SergipePrevidência