SergipePrevidência realiza 3º Encontro de Bem-Estar no próximo sábado, 25

O Parque da Sementeira será palco, neste sábado, 25, da 3ª edição do Encontro de Bem-Estar do SergipePrevidência, ação voltada à promoção da saúde física e mental, da convivência e da qualidade de vida dos aposentados e pensionistas da rede estadual.

A programação terá início às 6h, com a entrega dos kits aos participantes inscritos. A partir das 7h, o público poderá participar de aula de alongamento, caminhada, dança, serviços de saúde física, mental e estética, além de mini-palestras com profissionais convidados.

O evento é uma iniciativa do SergipePrevidência, em parceria com a Secretaria de Estado da Administração (Sead) e a Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), e conta com o apoio do Ipesaúde, Faculdade Estácio e Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), vinculada à Prefeitura Municipal de Aracaju.

Aberto ao público, o Encontro é dedicado especialmente aos mais de 36 mil beneficiários previdenciários da rede estadual, que podem se inscrever pelo formulário disponível no site sergipeprevidencia.se.gov.br.

Origem da iniciativa

A ideia do Encontro de Bem-Estar nasceu da sugestão da aposentada Maria Helena de Matos, beneficiária do SergipePrevidência pela Secretaria de Estado da Educação (Seed), durante uma das audiências públicas realizadas pelo Instituto em 2023.

“Sugeri a realização de uma caminhada para nós, aposentados e pensionistas da rede estadual, ao diretor-presidente do SergipePrevidência, José Roberto, que acolheu prontamente a proposta. Pensei na caminhada porque faço parte do CoralPrev, DançaPrev e TerapiaPrev. O SergipePrevidência tem nos proporcionado momentos únicos, como a emoção de subir ao palco do Teatro Tobias Barreto, no 1º Recital, em 2022, quando foi lançado o Programa Melhor Idade”, conta Helena.

Bem-estar e diálogo

Para o diretor-presidente do SergipePrevidência, José Roberto de Lima Andrade, o Encontro de Bem-Estar simboliza o compromisso da gestão com o diálogo e a valorização dos aposentados e pensionistas.

“A transparência e a interação com nossos mais de 36 mil beneficiários são princípios fundamentais. Além de justo, é essencial oferecer momentos de integração e informação, que reforçam o cuidado não apenas na concessão dos benefícios, mas também no pós-aposentadoria. O SergipePrevidência se consolida como um verdadeiro centro de convivência dos aposentados e pensionistas da rede estadual”, destaca o gestor.

