SergipeTec é aprovado em edital nacional e receberá quase R$ 10 mi

O Sergipe Parque Tecnológico (SergipeTec) foi um dos selecionados na Chamada Pública MCTI/FINEP/FNDCT – Parques Tecnológicos – 01/2024, promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT).

Com a aprovação, o SergipeTec será contemplado com recursos financeiros não reembolsáveis no valor de R$ 9.852.785,42, destinados à implantação do projeto “HUB de Transição Energética: Fortalecimento do Ecossistema de Inovação para a Geração de Energia Limpa em Sergipe”.

O edital tem como foco apoiar parques tecnológicos em operação ou implantação nos estados menos contemplados em chamadas anteriores, incluindo Sergipe. Os objetivos do programa incluem reduzir desigualdades regionais, estimular a inovação tecnológica e fortalecer a interação entre empresas e ecossistemas de ciência e tecnologia.

O projeto aprovado do SergipeTec visa fortalecer o parque como uma referência nacional na área de transição energética, com foco na atração de empresas voltadas à geração de energia limpa e sustentável. Com a criação do HUB, será possível ampliar o suporte à pesquisa aplicada, ao desenvolvimento de soluções inovadoras e à capacitação técnica de profissionais voltados para um dos setores mais estratégicos da atualidade: o de fontes renováveis e eficiência energética.

A conquista é um marco para o estado de Sergipe, que busca se firmar como protagonista na agenda nacional de sustentabilidade e inovação. O investimento vai impulsionar a consolidação de um ambiente propício ao empreendedorismo tecnológico, ao fortalecimento de startups, à geração de empregos qualificados e à articulação com universidades, centros de pesquisa e órgãos públicos.

Segundo Marcos Sobral, gestor de energia e sustentabilidade do SergipeTec, com os recursos da Finep, será possível ampliar a infraestrutura do parque, atrair empresas estratégicas e tornar o parque um ambiente de referência em inovação voltada para energias renováveis.

“O Núcleo de Energias Renováveis e Eficiência Energética de Sergipe (Nerees) terá papel fundamental nesse processo, atuando como ponto de apoio técnico e científico para o desenvolvimento de soluções sustentáveis. Estamos criando as bases para um novo ciclo de desenvolvimento, que vai gerar oportunidades, qualificação profissional e tecnologias alinhadas aos desafios do presente e do futuro energético do nosso estado e do país”, disse ele.

Para o diretor-presidente do SergipeTec, Anizio Torres, a aprovação do projeto reforça o papel estratégico de Sergipe como ambiente propício à inovação tecnológica, especialmente na área de transição energética. “Com esse investimento, avançamos significativamente na consolidação de um ecossistema voltado ao desenvolvimento de soluções sustentáveis e à produção de energia limpa”, ressaltou.

O apoio da Finep também irá permitir ao SergipeTec dar um salto em sua estrutura física, tecnológica e institucional, com reflexos diretos na competitividade do estado e na melhoria da qualidade de vida da população. A expectativa é que, com a criação do HUB, novas parcerias estratégicas e investimentos privados sejam atraídos, fortalecendo o papel do parque como indutor da transformação econômica e ambiental da região.

