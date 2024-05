SergipeTec participa de Programa de Formação Técnica em Taiwan

Fruto de termo de cooperação para troca de conhecimentos entre o Sergipe Parque Tecnológico (SergipeTec) e a nação de Taiwan, o programa de Formação Técnica e Profissional para Jovens da América Latina e do Caribe, organizado pelo TaiwanICDF School, contou com a participação de 14 profissionais provenientes de sete países diferentes: Argentina, Brasil, Equador, Guatemala, México, Paraguai e Uruguai. O curso aconteceu durante 45 dias, em que os participantes tiveram a oportunidade de adquirir conhecimentos sobre os fundamentos gerais da eletricidade e métodos de trabalho elétrico com tecnologia de primeiro mundo.

Entre os participantes, a analista de Energias Renováveis do SergipeTec, Graziela Monteiro, foi uma dos dois brasileiros que puderam aprimorar as habilidades na operação prática de equipamentos elétricos e montagem de painéis solares. “Vou repassar aos meus colegas do SergipeTec o que aprendi no programa, desenvolvendo projetos e ações em energias renováveis, além de efetuar cursos destinados ao público externo”, contou.

O presidente do SergipeTec, José Augusto de Carvalho, ressalta que a ida da profissional sergipana só vem agregar aos projetos tecnológicos já existentes no Parque. “Será uma soma de ideias. Vamos aproveitar tudo aquilo que foi destaque no programa e mostrar para o mundo que Sergipe tem potencial tecnológico em energias renováveis”, considerou.

Durante o programa, os participantes aprenderam teoria e prática em diversas áreas como comandos de máquinas elétricas, instalações elétricas, sistemas inteligentes, encanamento, tubulação de sistemas de água, cabeamento industrial, ar condicionado e refrigeração, e instalações de sistemas fotovoltaicos. Além disso, eles receberam instruções sobre segurança no local de trabalho e participaram de aulas introdutórias de mandarim.