Série documental resgata a trajetória de Ton Toy e a cultura afrosergipana

Gladston Batista dos Santos, conhecido como Ton Toy, terá sua trajetória contada em uma série documental prevista para o segundo semestre. Ton Toy: Um Mestre dos Sons de Sergipe terá seis episódios que percorrem as diversas fases da vida do percussionista, educador popular e uma das maiores referências da cultura sergipana.

Nascido e criado no Bairro Getúlio Vargas, em Aracaju, na vizinhança da histórica Maloca — um dos primeiros quilombos urbanos do Brasil e berço de tradições afrosergipanas —, Ton Toy construiu sua caminhada como herdeiro e inovador de saberes ancestrais. Da infância marcada pelo som dos atabaques no terreiro familiar ao reconhecimento como Mestre em Saberes e Fazeres pela Universidade Federal de Sergipe, ele atravessa o tempo com seu tambor e seu corpo, transformando vidas por onde passou.

A produção conduz o público por uma narrativa cronológica e afetiva, revelando como a experiência individual de Ton Toy reflete a memória coletiva do Estado. O episódio inicial transporta o espectador para sua infância no Getúlio Vargas, onde as tradições afrodescendentes, o samba e os tambores eram parte da vida cotidiana.

O segundo capítulo mergulha na formação artística e política do personagem por meio da dança, destacando sua participação no grupo Criliber — primeiro grupo afro de Sergipe — e no Break Bronka, coletivo pioneiro do hip hop local, que consolidou sua consciência corporal e cultural. Na sequência, a série aborda sua imersão musical em grupos como Bolo de Feira, América e Sulanca — ícones da música popular e da resistência artística no estado — que o projetaram para a fusão entre ritmos tradicionais e contemporâneos. É nesse momento que sua batida se afina com os sons coletivos, ampliando repertório e visão crítica.

O quarto episódio marca sua virada como mestre e educador, com a criação do projeto Lateiros Curupira, onde crianças da periferia foram transformadas em artistas percussivos e levadas a palcos internacionais, incluindo um festival de jazz em Nova Orleans. “Transformamos lixo em som e crianças em artistas”, resume Ton Toy, sintetizando sua pedagogia inovadora e social.

Nos episódios finais, a série amplia o mergulho nas expressões culturais do estado. Ton Toy se torna o elo entre a história viva de manifestações como o Samba de Pareia, o Cacumbí, o Maracatu e as Caceteiras do Mestre Rindú, reafirmando seu papel como guardião da memória e da resistência. Entre falas, gestos e toques, evidencia como a cultura afrosergipana é um legado em constante movimento, atravessando gerações e construindo identidade.

Com direção de Bluesvi Santos — cineasta e publicitário sergipano, também fundador da Bluesvi Filmes (Brasil) e da Neovisum (Chile) —, a série articula memória e reparação histórica. “Escolhi contar a história do Ton Toy porque ele representa mais do que um artista: ele é um elo vivo entre a música, a resistência e a ancestralidade sergipana. A série é uma forma de reconhecer o seu trabalho, sua trajetória de décadas e a força das comunidades negras de Sergipe, destacando a importância de manter viva a cultura popular e os saberes tradicionais. Ton Toy não é só mestre da percussão, é mestre da memória coletiva, alguém que transforma o passado e o presente em ritmo e pertencimento”, afirma o diretor.

Ton Toy: Um Mestre dos Sons de Sergipe reforça a importância da memória negra, da cultura popular sergipana e da preservação dos saberes tradicionais, com depoimentos de mestres e mestras, registros inéditos e performances que retratam o legado artístico e social do percussionista. Além da exibição em Aracaju e em outros municípios sergipanos, a produção também terá circulação prevista em outras regiões do Brasil e em países do exterior. Mais informações podem ser conferidas no Instagram @tontoyserie.

Por Ayalla Anjos – foto Pritty Reis