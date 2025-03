Sermão do Monte 2025 acontece em Aracaju com a Paixão de Cristo e show de Valesca Mayssa

Evento tradicional da Semana Santa em Sergipe chega à sua 27ª edição com louvor, dança, ministração, encenação A Paixão de Cristo, corredor dos milagres e a participação especial da cantora gospel

O tradicional Sermão do Monte 2025 acontecerá no dia 18 de abril, a partir das 16h30, na Praça de Eventos da Orla de Atalaia, em Aracaju (SE). Com o tema “Que Ele Cresça”, o evento chega à sua 27ª edição e é uma das celebrações mais aguardadas da Semana Santa em Sergipe. A programação conta com louvor, apresentações de dança, ministração da palavra, o Corredor dos Milagres, show da Valesca Mayssa e a encenação da Paixão de Cristo, ponto alto do evento.

Reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial de Sergipe, o Sermão do Monte é um evento gratuito que traz a história da Via Crucis com uma encenação ao ar livre. O espetáculo conta com cenários de grande porte e um elenco de mais de 100 atores voluntários. A celebração atrai um público diversificado, de todas as idades, promovendo um momento de fé e reflexão.

Assim como nas edições anteriores, o evento contará com apresentações artísticas, o Corredor dos Milagres e a pregação do pastor Luiz Antonio. No louvor, além dos cantores Laressa e Lucas Abreu, a edição deste ano trará a participação especial da cantora gospel Valesca Mayssa.

Entre seus sucessos, destaca-se a canção “Eu Sou Teu Pai”, que soma mais de 74 milhões de reproduções no Spotify, 289 milhões de visualizações no YouTube e alcançou a Billboard Brasil Hot 100.

O programa Mesa Brasil Sesc ainda irá promover a arrecadação de alimentos. Durante o evento, o público é incentivado a doar alimentos não perecíveis, contribuindo para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social e nutricional.

História do evento

O Sermão do Monte teve sua primeira edição em 1998, na Praça Maria Quitéria, no bairro 18 do Forte, Zona Norte de Aracaju. Com o passar dos anos, o evento cresceu e se consolidou, reunindo um público cada vez maior. Durante algumas edições, foi realizado no Parque Governador Augusto Franco (Parque da Sementeira) e, desde 2013, ocorre na Praça de Eventos da Orla de Atalaia.

Atualmente, o Sermão do Monte atrai milhares de pessoas, despertando também o turismo religioso na capital sergipana durante a Semana Santa. Com sua estrutura e mensagens de fé e esperança, o evento segue sendo um dos maiores espetáculos religiosos a céu aberto do estado de Sergipe.

Texto e foto Gabriel Ribeiro