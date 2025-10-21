SerMulher divulga Ouvidoria da Mulher durante o programa Tamo Junto Aracaju

A equipe da Secretaria Municipal do Respeito às Políticas para as Mulheres (SerMulher) realizou uma ampla divulgação da Ouvidoria da Mulher durante a 3ª edição do programa Tamo Junto Aracaju, realizada no último sábado, 18, no bairro José Conrado de Araújo. O setor funciona como um canal direto de comunicação entre a população e a gestão pública, atuando com base em escuta, acolhimento, encaminhamento e monitoramento das demandas relacionadas aos direitos das mulheres.

A técnica administrativa da SerMulher, Dayane de Melo, realizou a entrega de materiais informativos que explicavam os serviços da secretaria. “Conversei com várias mulheres que estavam na fila aguardando atendimento, falando sobre a Ouvidoria da Mulher e mostrando como entrar em contato conosco, seja para enviar uma demanda, denúncia, fazer reclamações, entre outros temas”, explicou.

A responsável pela Ouvidoria da Mulher, Luciana Cunha, ressaltou a importância da divulgação dessa ferramenta como instrumento de promoção da cidadania e dos direitos das mulheres. “É um canal direto da SerMulher para todas as mulheres, onde elas podem expressar suas necessidades, denunciar violências ou discriminações e acessar serviços de apoio adequados. Nossa missão é ser um meio de proteção e promoção dos direitos das mulheres, sempre buscando a resolução de problemas”, destacou.

De acordo com a secretária da SerMulher, Elaine Oliveira, a Ouvidoria será essencial para aproximar a sociedade da gestão municipal. “Através da Ouvidoria, a população poderá apresentar denúncias, reclamações, sugestões, elogios ou solicitações relacionadas às políticas públicas para mulheres. Esse espaço permitirá uma escuta qualificada, garantindo um atendimento humanizado e sigiloso, sobretudo em casos de violência de gênero”, afirmou.

Além de acolher manifestações, a Ouvidoria, que integra o Planejamento estratégico da SerMulher, também orientará as cidadãs sobre serviços disponíveis, fluxos de atendimento e direitos garantidos em lei. Os casos serão encaminhados aos setores competentes, dentro e fora da secretaria, com articulação junto à rede de proteção à mulher. Dessa forma, o serviço reforça a transparência, a participação social e o fortalecimento do controle social sobre as políticas públicas para mulheres.

Contatos

A Ouvidoria da Mulher está disponível pelos seguintes canais:

E-mail: ouvidoria.sermulher@aracaju.se.gov.br

WhatsApp: (79) 98137-1409

Texto e foto Alexandra Brito – Ascom / SerMulher