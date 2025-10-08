SerMulher e Procuradoria da Mulher da CMA alinham ações para fortalecer políticas públicas

Troca de ideias e alinhamento de estratégias marcaram a reunião entre a Secretaria Municipal do Respeito às Políticas para as Mulheres (SerMulher) e a Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal de Aracaju (CMA). O encontro, realizado na sede da secretaria, contou com as presenças das vereadoras Sônia Meire e Selma França, que integram a Procuradoria da Mulher.

De acordo com a procuradora da Mulher da CMA, Sônia Meire, esta foi a primeira ação do órgão sob sua coordenação. “Como assumimos recentemente a Procuradoria, marcamos essa primeira reunião com a Secretaria da Mulher para conhecer de perto as ações já desenvolvidas, os planos para os próximos anos e o que está previsto no PPA. Também discutimos possíveis emendas e formas de integração entre a SerMulher e as demais secretarias, com o objetivo de aprimorar as políticas de atendimento e proteção das mulheres”, explicou.

A procuradora adjunta, vereadora Selma França, destacou a importância da escuta ativa realizada pela SerMulher com as mulheres de Aracaju. “Conhecer as demandas e experiências das mulheres é essencial para que possamos alinhar nossas ações. Trabalhar políticas públicas voltadas para as mulheres exige união e atuação intersetorial, para que os resultados sejam realmente efetivos”, afirmou.

Para a secretária da Mulher, Elaine Oliveira, o diálogo com a Procuradoria representa um avanço importante na articulação de políticas públicas. “Essa aproximação é um marco para a SerMulher. Fortalecer o diálogo com a Procuradoria da Mulher da Câmara é fundamental para que possamos construir, juntos, políticas públicas verdadeiras e transformadoras, com o apoio da Casa do Povo e de diferentes setores da gestão pública”, destacou.

