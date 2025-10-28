SerMulher encerra curso de Renda Irlandesa com mulheres atendidas pelo Cram

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Respeito às Políticas para as Mulheres (SerMulher), encerra nesta quarta-feira, 29, o Curso de Renda Irlandesa, ofertado para 11 mulheres assistidas pelo Centro de Referência de Atendimento à Mulher (Cram). A capacitação foi viabilizada em parceria com a Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres (SPM).

O curso, que integra o programa SerMulher Qualifica, foi realizado em seis encontros de quatro horas cada. Durante as aulas, as participantes aprenderam as principais técnicas de confecção da renda, conheceram modelos de peças que podem ser produzidas e receberam orientações sobre precificação e comercialização dos produtos.

Mais do que uma formação profissional, a iniciativa também contribui para a preservação da história e da tradição da renda irlandesa. A instrutora e artesã Neidiele Silva ensinou os pontos básicos da técnica — alinhavo, ponto ilhós, redinha, barrete e ponto aranha — e destacou a importância da troca de saberes. “Além de ensinar todos os pontos básicos da Renda Irlandesa, o curso é também um espaço de troca de experiências, o que contribui para manter viva essa tradição”, explicou Neidiele.

Qualificação e autonomia

Este é o segundo curso oferecido por meio do SerMulher Qualifica. O primeiro contemplou mulheres do bairro Capucho, em parceria com a Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat). Ao todo, 28 mulheres foram certificadas após a conclusão das atividades.

A ação no Capucho surgiu a partir do SerMulher Escuta, realizado durante um encontro comunitário intermediado pela presidente do Centro Comunitário Assistente Social Terezinha Meira. Na ocasião, as moradoras manifestaram interesse em oportunidades de capacitação, e a SerMulher, com apoio da Fundat, atendeu à demanda, oferecendo o curso gratuitamente.

Com o SerMulher Qualifica, a Prefeitura de Aracaju segue fortalecendo a autonomia econômica das mulheres, incentivando o empreendedorismo feminino e promovendo a inclusão produtiva como ferramentas de transformação social.

Texto: Ascom/SerMulhera – Foto: Diane Queiroz