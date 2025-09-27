SerMulher Escuta abre espaço de diálogo com mulheres que convivem com fibromialgia

A Secretaria Municipal do Respeito às Políticas para as Mulheres (SerMulher) realizou, na tarde de quinta-feira, 25, mais uma edição do Projeto SerMulher Escuta, desta vez voltada às integrantes do Movimento Fibromialgia Dor Crônica – Sergipe. O objetivo da iniciativa é ouvir de perto as necessidades das mulheres e transformar essas demandas em políticas públicas assertivas.

O encontro reuniu 22 participantes na sede da secretaria e foi um momento de partilha, acolhimento e diálogo verdadeiro. A secretária da Mulher, Elaine Oliveira, reforçou que o projeto faz parte do planejamento estratégico da SerMulher e tem como missão ouvir de perto as necessidades das mulheres de Aracaju para transformar essas vozes em políticas públicas reais. “Nesta edição, escutamos cada necessidade desse grupo de mulheres da nossa cidade. O nosso compromisso é olhar para elas e construir políticas públicas que atendam de fato às aracajuanas”, ressaltou.

A diretora do movimento, Flávia Suelane, celebrou o espaço de diálogo. “Em todos esses anos de atuação, esta é a primeira vez que temos a oportunidade de um convite tão aberto, de um diálogo verdadeiro, com humanidade e sintonia. Nos sentimos respeitadas em nossas dores e vivências, ao partilhar nossos testemunhos de vida com a secretaria que nos acolhe”.

Também presente, a presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência (CMDPcD), Elaine Santos, que também convive com a fibromialgia, reforçou a relevância da ação. “Discutimos e analisamos nossa realidade de mulheres que sofrem com essa doença crônica. A SerMulher ouviu nossas demandas, e esse debate é fundamental para que políticas públicas específicas sejam implementadas no município”.



Mais de 300 mulheres ouvidas



O projeto SerMulher Escuta já ouviu mais de 300 mulheres de diversos segmentos, reforçando o compromisso da secretaria em aproximar a gestão pública das mulheres da cidade, criando espaços onde cada voz é valorizada e considerada no processo de construção das políticas. A escuta ativa, feita com empatia e respeito, fortalece vínculos e garante que nenhuma mulher se sinta invisível em suas lutas e conquistas.

Foto: Diane Queiróz/Ascom SerMulher