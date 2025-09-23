SerMulher implanta Ouvidoria da Mulher para fortalecer políticas públicas em Aracaju

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Respeito às Políticas para as Mulheres (SerMulher) dá mais um passo importante para a consolidação das políticas voltadas ao público feminino de Aracaju com a implantação da Ouvidoria da Mulher.

O novo setor será um canal direto de comunicação entre a população e a gestão pública, atuando com base em escuta, acolhimento, encaminhamento e monitoramento das demandas relacionadas aos direitos das mulheres.

De acordo com a secretária Elaine Oliveira, a Ouvidoria será fundamental para aproximar a sociedade da gestão municipal. “Por meio da Ouvidoria, a população poderá apresentar denúncias, reclamações, sugestões, elogios ou solicitações relacionadas às políticas públicas para mulheres. Esse espaço permitirá uma escuta qualificada, garantindo um atendimento humanizado e sigiloso, sobretudo em casos de violência de gênero”, destacou.

A condução do setor ficará a cargo de Lucirene Folly, que reforça a importância da iniciativa. “A Ouvidoria da SerMulher funcionará como uma ponte entre a população e o poder público, assegurando que as mulheres sejam ouvidas, respeitadas e tenham seus direitos efetivados”, disse ela.

Seguindo a orientação da prefeita Emília Corrêa, a secretária ressalta que o novo serviço será um instrumento efetivo de gestão. “O que chegar por meio da Ouvidoria servirá como subsídio para a formulação e o aprimoramento das políticas públicas, a partir da análise das manifestações. Isso nos permitirá identificar falhas, sugerir melhorias e fortalecer a implementação de ações de proteção e promoção da igualdade de gênero. E garantimos que esse trabalho terá resultados concretos”, completou.

Mais serviços e transparência

Além de acolher manifestações, a Ouvidoria também vai orientar as cidadãs sobre serviços disponíveis, fluxos de atendimento e direitos garantidos em lei. Os casos serão encaminhados aos setores competentes, dentro e fora da secretaria, com articulação junto à rede de proteção à mulher.

Haverá ainda o monitoramento e acompanhamento das respostas, assegurando que cada manifestação receba retorno adequado. Dessa forma, o serviço promove transparência, participação social e fortalecimento do controle social sobre as políticas públicas para mulheres.

A ouvidoria está disponível no e-mail, com o endereço ouvidoria.sermulher@aracaju.se.gov.br, e no WhatsApp, a partir do número 79 9 8137-1409.

Texto: Ascom/SerMulher – Foto: Diane Queiróz