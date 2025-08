SerMulher inicia dia 1º a campanha Agosto Lilás com foco nos servidores

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Respeito às Políticas para as Mulheres (SerMulher), realiza a partir das 16h desta sexta-feira, 1º, a solenidade de abertura da campanha Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização e ao enfrentamento da violência contra a mulher. A cerimônia será voltada aos servidores municipais, que foram convidados para esse primeiro momento, marcando o início das ações que serão desenvolvidas ao longo de todo o mês.

Segundo a secretária da SerMulher, Elaine Oliveira, começar esse diálogo dentro da própria administração é essencial para o fortalecimento da rede de apoio às mulheres. “Temos que acolher e ouvir as mulheres que fazem o cotidiano da nossa gestão. A abertura do Agosto Lilás será um espaço de escuta e valorização das servidoras, porque entendemos que a transformação começa de dentro para fora”, destacou.

Criada pela prefeita Emília Corrêa, a SerMulher tem como missão articular e promover políticas públicas voltadas às mulheres que moram em Aracaju, ampliando o acesso ao acolhimento, orientação e direitos. “A secretaria atua de forma integrada com os demais órgãos da administração municipal, instituições estaduais e entidades da sociedade civil. Essa atuação em rede é fundamental para garantir um atendimento humanizado, efetivo e que responda às reais necessidades das mulheres, não só no combate à violência, mas também em outras frentes que envolvem cidadania, dignidade e autonomia”, reforçou Elaine.

A solenidade contará com a presença da prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, e de representantes de instituições parceiras na defesa dos direitos das mulheres, como a juíza Juliana Martins, da Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça de Sergipe; Luciana Ribeiro, coordenadora do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (Cram) e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher; e Laila Maria, presidente da Comissão de Garantia dos Direitos das Mulheres da OAB/SE.

Abertura do Agosto Lilás – Campanha pelo fim da violência contra a mulher

Local: Centro Administrativo Prefeito Aloísio Campos – Auditório

Data: Sexta-feira, 1º de agosto

Horário: 16h

Público-alvo: Servidoras municipais de Aracaju

Participações confirmadas:

Emília Corrêa – Prefeita de Aracaju

Elaine Oliveira – Secretária da SerMulher

Juliana Martins – Juíza e coordenadora da Mulher no TJ/SE

Luciana Ribeiro – Coordenadora do Cram e presidente do Conselho da Mulher

Laila Maria – Presidente da Comissão da Mulher da OAB/SE

Ascom AAN