SerMulher intensifica ações e já alcança cerca de 700 mulheres em Aracaju

Em apenas quatro meses – sendo dois deles de implantação efetiva, a Secretaria Municipal do Respeito às Políticas para as Mulheres (SerMulher) já desenvolveu 20 ações, entre projetos estruturados e atividades voltadas para os meses temáticos, alcançando diretamente 661 mulheres.

Além do atendimento direto, milhares de materiais educativos foram distribuídos em ações de rua e grandes eventos, como o Forró Caju, onde a SerMulher, junto ao Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência (Cram) e à Patrulha Maria da Penha, reforçou a campanha “Não é não”, de combate ao assédio.

A secretária da Mulher, Elaine Oliveira, ressalta que os resultados iniciais já demonstram a importância da secretaria. “A proposta da prefeita Emília Corrêa, ao criar a SerMulher, é fazer com que a política pública chegue de fato às mulheres. Nosso trabalho é ouvir, acolher e transformar essas escutas em ações concretas, que promovam direitos, autonomia e valorização da vida”, destacou.

Entre as iniciativas em destaque está o Projeto SerMulher Escuta, iniciado em junho com as marisqueiras, que já realizou seis edições e ouviu 311 mulheres de diferentes segmentos sociais. Dessa experiência, nasceu o SerMulher Qualifica, que promoveu dois cursos de capacitação em parceria com a Fundat e a Secretaria de Estado das Políticas para as Mulheres.

Durante o Agosto Lilás, mês dedicado ao enfrentamento à violência contra as mulheres, a Secretaria Municipal do Respeito às Políticas para as Mulheres (SerMulher) ampliou suas ações de conscientização, começando de dentro para fora — primeiro com as servidoras municipais, e depois alcançando ruas, unidades de saúde, instituições, associações comunitárias e até canteiros de obras, onde os homens também foram sensibilizados sobre o tema.

Encerrando a programação do mês, a equipe da SerMulher esteve presente na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), onde foi recebida pelas integrantes da Procuradoria da Mulher. Na ocasião, foram distribuídos materiais educativos aos servidores da Casa, e a secretária Elaine Oliveira fez uso da Tribuna para apresentar o significado do Agosto Lilás e detalhar o trabalho desenvolvido pela recém-criada secretaria, voltada à defesa, acolhimento e valorização das mulheres aracajuanas.

Já no Setembro Amarelo, a SerMulher trabalhou a valorização da vida, o autocuidado e a prevenção do suicídio. Rodas de conversa estimularam reflexões sobre a importância de pedir ajuda em momentos difíceis e reforçaram que o amor-próprio e o autocuidado são caminhos para fortalecer a autoestima. Neste mês, realizou uma edição do SerMulher Escuta com mulheres com fibromialgia. O acolhimento desse público teve desdobramento, com escuta individualizada e em grupo.

Apesar do pouco tempo de criada, a secretaria já implantou a Ouvidoria da Mulher, um canal exclusivo para receber demandas, sugestões e reclamações das aracajuanas. “A Ouvidoria é um espaço de escuta ativa e sigilosa, onde cada mulher pode se sentir segura para compartilhar suas necessidades. Esse canal é fundamental para que possamos direcionar as políticas públicas de acordo com a realidade de quem mais precisa”, ressaltou a secretária Elaine Oliveira.

A SerMulher também integra o Plano Municipal de Educação, que definiu ações para os próximos 10 anos. Entre as metas, está o fortalecimento da rede de proteção da primeira infância, promovendo ações voltadas às mulheres e com foco na prevenção da violência doméstica e de gênero, garantindo que crianças de 0 a 6 anos tenham um desenvolvimento saudável, seguro e acolhedor.

A secretária reforça o compromisso da pasta: “Estamos apenas começando, mas já mostramos que a SerMulher veio para transformar realidades. Nossa missão é fortalecer a rede de proteção, ampliar oportunidades e construir uma Aracaju mais justa e acolhedora para todas as mulheres”, finalizou Elaine Oliveira.

Texto: Ascom/SerMulher – Foto: Diane Queiróz