SerMulher participa da 9ª Noite da Beleza Negra Aracajuana

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Respeito às Políticas para as Mulheres (SerMulher), marcou presença na 9ª edição da Noite da Beleza Negra Aracajuana, realizada na noite de quinta-feira, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. A secretária Elaine Oliveira participou do evento, sediado no Centro de Criatividade, como jurada, a convite da presidente da Associação de Mulheres e Adolescentes Negras de Sergipe (Amanser), Maria Elisangela dos Santos.

O evento, que celebrou a cultura afro-brasileira, é uma iniciativa essencial para a promoção da igualdade racial e de gênero. Segundo a presidente da Amanser, a Noite da Beleza Negra Aracajuana é uma celebração que visa a “valorização da identidade negra, o empoderamento e a autoestima de mulheres negras da capital sergipana”. Além do concurso de beleza, a noite contou com apresentações artísticas e uma feira cultural.

O convite para a participação da gestão municipal foi prontamente aceito pela SerMulher, que possui um compromisso institucional com as políticas de promoção da igualdade de gênero, empoderamento feminino e, especialmente, a valorização da mulher negra.

A secretária Elaine Oliveira destacou a honra de participar da celebração. “Nos sentimos muito honrada em representar a gestão nesta noite dedicada à beleza negra, que reforçou a importância da representatividade e do protagonismo feminino negro. Foi um evento cheio de beleza e cultura, onde fizemos parte da comissão julgadora. A SerMulher está de portas abertas para ouvir as demandas de todas as mulheres e fazer políticas públicas que atendam as necessidades de cada grupo de mulheres da nossa cidade”, enfatizou a secretária.

O corpo de jurados da Noite da Beleza Negra Aracajuana foi composto por 10 pessoas, representando diferentes segmentos da sociedade. A avaliação dos participantes obedeceu a critérios como identidade cultural, expressão, desenvoltura, carisma, elegância, postura e originalidade. Nesta 9ª edição, que teve duração de cerca de duas horas, o evento trouxe como novidade a estreia da beleza negra masculina.

