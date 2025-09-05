SerMulher participa da entrega de cartões CMais Mulher em Aracaju

A secretária Elaine Oliveira, da Secretaria Municipal do Respeito às Políticas para as Mulheres (SerMulher), participou na quinta-feira, 4, da solenidade de entrega de 54 cartões do programa CMais Mulher, realizada no Centro de Referência de Atendimento à Mulher (Cram) de Aracaju. A iniciativa, promovida pela Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres (SPM), beneficia vítimas de violência doméstica na capital sergipana.

A secretária Elaine Oliveira destacou que o cartão é resultado de uma construção conjunta entre os governos estadual e municipal. “Ao criar a SerMulher, a prefeita Emília Corrêa determinou que as políticas públicas para as mulheres saíssem do papel e se tornassem efetivas. Estamos ouvindo o nosso público, para que essas ações atendam às reais demandas das mulheres. A política só faz sentido quando chega a quem precisa. É fundamental que nós, mulheres, possamos apoiar umas às outras, estendendo a mão sem julgamentos”, ressaltou.

A secretária de Estado da SPM, Danielle Garcia, reforçou o caráter inovador e protetivo da iniciativa. “O CMais Mulher é uma política pública de enfrentamento à violência que garante condições mínimas de subsistência para que as vítimas consigam romper o ciclo de agressões. É um programa que segue sendo ampliado com o apoio dos municípios, fortalecendo a rede de proteção”, afirmou.

Já a coordenadora do Cram, Luciana Ribeiro, destacou a atuação da equipe no atendimento direto às mulheres. “Hoje damos assistência a 420 mulheres, com acolhimento humanizado e acompanhamento contínuo. Nosso trabalho é estar ao lado de cada uma delas, oferecendo apoio e orientação”, enfatizou.

O CMais Mulher é considerado um importante instrumento de proteção e autonomia, que busca não apenas garantir assistência emergencial, mas também fortalecer as condições para que as mulheres reconstruam suas vidas com dignidade e segurança.

Foto: Diane Queiróz