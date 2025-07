SerMulher participa de mobilização pelo Dia de Combate ao Feminicídio

No Dia Estadual de Combate ao Feminicídio, celebrado em 29 de julho, a equipe da Secretaria Municipal de Respeito às Políticas para as Mulheres (SerMulher) uniu forças com outras instituições e percorreu as ruas do Centro de Aracaju em uma caminhada de conscientização. Durante a ação, foram distribuídos materiais informativos, além da exibição de faixas e cartazes nos semáforos, com o objetivo de sensibilizar a população sobre a importância de prevenir e denunciar casos de violência contra as mulheres.

Durante a abordagem, a vendedora Rainara Lima, de 19 anos, recebeu o material da equipe e destacou a importância da iniciativa. “Eu acho muito importante, porque a maioria das pessoas não sabe. É muito bom conscientizar sobre isso, pois é um assunto que todo mundo deve conhecer para combater a violência contra a mulher e combater o feminicídio.”

A mobilização foi organizada pelo Ministério Público de Sergipe (MPSE), com a parceria da SerMulher, da Patrulha Maria da Penha (Guarda Municipal de Aracaju), do Centro de Referência no Atendimento à Mulher (Cram), da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE); da Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça; da Secretaria de Estado da Mulher, e da Universidade Tiradentes (UNIT).

A secretária da SerMulher, Elaine Oliveira, reforçou a importância de ações de rua e do trabalho articulado com os órgãos da rede de proteção. “Estar nas ruas hoje, dialogando com a população, é reafirmar o nosso compromisso com a vida das mulheres. O feminicídio é a face mais cruel da violência de gênero, e só conseguiremos enfrentá-lo com informação, acolhimento e ação integrada entre as instituições. Precisamos quebrar o silêncio, fortalecer redes de apoio e garantir que nenhuma mulher seja esquecida. O Agosto Lilás é um chamado à consciência e à responsabilidade de toda a sociedade.”

A atividade marcou o início da programação do Agosto Lilás, campanha que intensifica as ações de conscientização sobre o feminicídio e busca fortalecer os canais de apoio e denúncia.

Texto e foto AAN