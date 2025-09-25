Curso de Renda Irlandesa fortalece empreendedorismo e autonomia das mulheres

A Secretaria Municipal do Respeito às Políticas para as Mulheres (SerMulher) firmou parceria com a Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres (SPM) para ofertar o curso de Renda Irlandesa a 22 participantes, no Centro de Referência da Mulher (Cram). A capacitação, que faz parte do SerMulher Qualifica, será realizada em seis encontros de quatro horas cada, nos quais as alunas aprenderão as principais técnicas de confecção da renda, conhecerão modelos de peças que podem ser produzidas e receberão orientações sobre precificação e comercialização.

O curso já despertou o interesse de artesãs da comunidade, como Fancilene Batista. “Este é um momento de ter mais espaço para mim mesma, como mulher, mãe e pessoa. Eu gosto de artesanato, já faço crochê e estou aqui para conhecer e aprender a Renda Irlandesa, pois pretendo mesclar os dois”, ressaltou.

A instrutora e artesã Neidiele Silva destacou que, além das técnicas, será trabalhado o contexto histórico. “Nos nossos encontros estaremos ensinando todos os pontos básicos da Renda Irlandesa — alinhavo, ponto ilhós, redinha, barrete e ponto aranha — além da história desse bordado. O curso é também um espaço de troca de saberes, o que contribui para a preservação dessa tradição”.

Segundo a gerente de Inclusão Produtiva da SPM, Laís Veloso, a proposta é estimular o empreendedorismo feminino e ampliar a autonomia econômica. “Além de aprender a confecção da renda, as mulheres receberão informações sobre como precificar cada peça, o que favorece a geração de renda e mais independência financeira”.

A secretária da SerMulher, Elaine Oliveira, participou da abertura do curso e reforçou a importância do acolhimento coletivo. “Umas das metas do nosso planejamento estratégico é promover cursos com este, através do SerMulher Qualifica. Precisamos pegar umas nas mãos das outras e ecoar dores, alegrias, conquistas. Este curso é um espaço de construção, onde a SerMulher, o Cram e a Secretaria da Mulher do Estado estão unidas para apoiar vocês. Aproveitem para perguntar, tirar dúvidas com a professora e saibam que estamos aqui para oferecer, de fato, políticas públicas voltadas para as mulheres”.

Texto: Ascom/SerMulher – Foto: Diane Queiróz