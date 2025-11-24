SerMulher reforça combate ao assédio no trabalho durante os 21 Dias de Ativismo

Dentro da programação dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra a Mulher, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Respeito às Políticas para as Mulheres (SerMulher), realiza uma série de visitas aos órgãos municipais para reforçar que nenhuma mulher deve se calar diante de situações de assédio no ambiente de trabalho. Nesta terça-feira, 25, a equipe da secretaria estará presente em oito empresas públicas e secretarias do município.

A secretária Elaine Oliveira destaca a importância de envolver toda a gestão na pauta. “Entendemos que toda ação deve começar dentro da gestão. Então, durante esta semana, vamos passar por todos os órgãos, afixando os adesivos ‘Ei, mulher, não se cale!’ e ampliando a divulgação da Ouvidoria da Mulher, onde as denúncias são recebidas e tratadas em sigilo. O nosso propósito é promover um ambiente de trabalho seguro para todas”, enfatizou.

A ação segue até sexta-feira, 28, com a SerMulher percorrendo todas as secretarias e órgãos municipais. No primeiro dia, durante a manhã, as visitas começam pelo Gabinete da Prefeita, seguindo para as secretarias municipais de Governo (Segov), do Planejamento e Oraçamento (Seplog), de Comunicação (Secom) e da Assistência Social (Semfas). À tarde, serão visitadas as empresas municipais de Obras e Urbanização (Emurb) e se Serviços Urbanos (Emsurb), além da Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seminfra).

Cronograma das visitas

Quarta-feira, 26/11

Manhã: Fundat, Setur e Sema

Tarde: Semdec, Defesa Civil, Guarda Municipal e Procon

Quinta-feira, 27/11

Manhã: Sejesp, SMTT e Saúde

Tarde: PGM, Semde e CGM

Sexta-feira, 28/11

Manhã: Semfaz, Semdef, Secult e Funcaju

Tarde: Semed, Sempi e Previdência