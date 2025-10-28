SerMulher segue com ações do Outubro Rosa nas Unidades de Saúde da Família

As equipes da Secretaria Municipal do Respeito às Políticas para as Mulheres (SerMulher) deram continuidade, ao longo desta semana, às ações da campanha Outubro Rosa nas Unidades de Saúde da Família (USFs). Realizadas em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), as atividades chegaram a mais 18 unidades, levando informação, acolhimento e a entrega do Cartão da Saúde da Mulher. Até o momento, foram visitadas 37 USFs e 476 mulheres alcançadas.

As visitas foram retomadas na terça-feira, 21, com as equipes divididas entre as USFs Joaldo Barbosa (Bairro América), Dona Jovem (Industrial), Cândida Alves (Santo Antônio), Onésimo Pinto (Jardim Centenário) e Porto Dantas.

A ação vem sendo muito bem recebida pelas usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS). A dona de casa Marcela Marcel destacou a importância da iniciativa. “Eu achei muito bom, porque através desse cartão a gente consegue monitorar a nossa saúde. Lá anotamos tudo o que precisamos, como datas de vacinas e exames, então é um controle feito por nós mesmas.”

Na quarta-feira, 22, foi a vez das usuárias das USFs Irmã Caridade (Povoado Aloque), Madre Tereza de Calcutá (Largo da Aparecida), José Machado (Santos Dumont), Augusto César Leite (Santa Tereza) e Osvaldo Leite (Santa Maria) receberem as equipes da SerMulher.

Para a monitora escolar Josenilda da Silva, o cartão é um incentivo para o autocuidado. “Achei muito importante, pois sempre lembram a gente de fazer nossos exames e anotar tudo. Assim, não esquecemos e conseguimos nos organizar melhor.”

As visitas continuaram na quinta-feira (23), nas USFs Amélia Leite (Suíssa), Carlos Fernandes (Lamarão) e Hugo Gurgel (Coroa do Meio). Encerrando a semana, na sexta-feira (24), as equipes estiveram nas USFs Augusto Barreto (Japãozinho), Eunice Barbosa (Coqueiral), Lauro Dantas (Bugio), José Quintiliano (Santo Antônio) e João Cardoso (José Conrado de Araújo).

A serviços gerais Elisangela de Jesus reforçou que o cuidado com a saúde deve acontecer durante todo o ano. “É muito importante, mas não deve ser só no Outubro Rosa. A mulher tem que se prevenir o ano todo, porque o índice de câncer de mama e de útero é grande. Então, o cuidado tem que ser constante.”

Mais unidades

As atividades do Outubro Rosa serão finalizadas na próxima semana, a partir da terça-feira (28), quando as equipes da SerMulher visitarão as oito unidades restantes.

Reforçando o lema “A força da prevenção está em cada mulher”, as equipes continuarão realizando cadastros e distribuindo o Cartão da Saúde da Mulher.

A técnica da SerMulher Vanessa Correia destacou a importância da iniciativa. “Em cada unidade, estamos levando informações sobre a prevenção, lembrando que a mulher precisa manter seus exames e consultas em dia. O Cartão da Mulher é uma ferramenta para que elas anotem todos os detalhes de exames, vacinas e consultas, facilitando esse cuidado contínuo.”

