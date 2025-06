SerMulher tenta localizar mulher em situação de rua que sofreu abuso sexual

O abuso sexual de uma mulher em situação de rua, ocorrido na madrugada desta sexta-feira, 27, no Parque dos Cajueiros, colocou a Secretaria Municipal de Respeito às Políticas para as Mulheres (SerMulher) em alerta. De acordo com a titular da pasta, Elaine Oliveira, a equipe está fazendo uma busca ativa para localizar a vítima.

“Essa mulher, como todas, tem direito à dignidade, ao cuidado, à escuta e à justiça. Estamos tentando localizá-la para dar todo o acolhimento necessário, com apoio psicológico, jurídico e social, além de encaminhar para que faça os exames necessários e dar o suporte também ao companheiro dela, que soubemos que foi esfaqueado”, relatou Elaine Oliveira.

A secretária reforçou que nenhuma mulher deve ser invisibilizada, nem a violência deve ser naturalizada. “A condição de estar em situação de rua jamais pode ser justificativa para a omissão, para o descaso ou para a impunidade. A Secretaria Municipal de Respeito às Políticas para as Mulheres estará atuando em articulação com a rede de proteção para que essa mulher – e tantas outras – possam ser amparadas com respeito e dignidade”.

Elaine Oliveira afirmou que a SerMulher seguirá firme no combate à violência de gênero, com políticas públicas que cheguem a todas, principalmente às que mais precisam. “Como secretária da Mulher, venho me solidarizar profundamente com a mulher em situação de rua que foi vítima de violência sexual. É uma dor que nos atravessa enquanto sociedade e que exige de todos nós ação firme, sensível e comprometida”.