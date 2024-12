“Serra do Machado Feita à Mão” chega aos shoppings RioMar e Jardins

Terceira edição do evento reúne mais de 40 artesãs e jovens empreendedores criativos do povoado Serra do Machado

Aracaju recebe, até o dia 27 de dezembro, a 3ª edição da feira “Serra do Machado Feita à Mão”, um verdadeiro encontro de talentos e criatividade do Agreste Sergipano. Com mais de 40 artesãs e empreendedores criativos da região atendida pela Fundação Pedro Paes Mendonça (FPPM), a iniciativa destaca-se como um espaço para a valorização do artesanato local e o incentivo à economia criativa.

A mostra acontece simultaneamente nos shoppings RioMar e Jardins. Em cada shopping, 12 barracas apresentam produtos únicos e feitos à mão, proporcionando aos clientes uma opção a mais para as tradicionais compras de fim de ano. No RioMar, o cliente encontra a feira próximo à Kalunga. Já no Jardins, a exposição está localizada em frente à Centauro.

O público pode explorar um amplo leque de produtos que evidenciam o cuidado e a riqueza da produção artesanal da Serra do Machado, em Ribeirópolis, e região. O crochê é um dos destaques da feira que oferece também itens em macramê, patchwork, bonecos de pano, laços, ilustrações e letterings, confecções, artigos religiosos, peças sustentáveis produzidas com materiais reciclados e delícias da confeitaria regional, que ganham um toque natalino nesta edição.

Além de colocar o artesanato sergipano em evidência, o evento estimula o desenvolvimento de habilidades da juventude. Jovens do Instituto JCPM de Compromisso Social dão suporte ao atendimento aos clientes.

A feira é fruto da parceria firmada entre a FPPM, RioMar Aracaju, Shopping Jardins e o Instituto JCPM de Compromisso Social (IJCPM). O evento está aberto à visitação de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados das 12h às 21h.

